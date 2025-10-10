Roma. Sciopero Atac 10 ottobre: il SUL chiede un confronto con l’azienda per risolvere la vertenza

Il Sindacato Unitario Lavoratori (SUL) ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei dipendenti Atac allo sciopero del 10 ottobre 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico

La protesta, che ha coinvolto sia l’astensione dal lavoro di 24 ore proclamata dal SUL sia lo sciopero di 4 ore indetto da Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl, ha determinato significativi disagi nella rete del trasporto pubblico romano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo i promotori, la mobilitazione ha dimostrato che solo una parte del sindacalismo cittadino è rimasta concretamente al fianco dei lavoratori e dei cittadini, mentre altre sigle si sarebbero tenute distanti dai problemi quotidiani che interessano personale e utenza.

Le richieste dei lavoratori

Il sindacato ha ribadito che lo sciopero non è stato un gesto di protesta fine a sé stesso, ma la conseguenza di una serie di criticità irrisolte. Tra i punti principali sollevati figurano: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

la necessità di superare le difficoltà legate ai cambi turno, spesso ostacolati da procedure considerate eccessivamente rigide;

l’attenzione alla sicurezza nelle rimesse e nei capolinea, ambiti dove il personale segnala condizioni di lavoro non sempre adeguate;

il riconoscimento dell’indennità pasto per gli autisti e il personale operativo;

la possibilità di fruire ad ore dei permessi previsti dalla legge 104 per esigenze personali e familiari;

l’applicazione della sentenza della Corte di Cassazione sugli inquadramenti della quarta area, con ricadute economiche e normative;

una riorganizzazione del settore biglietterie, segnalato come carente sia in organico sia in strumenti;

un aumento delle giornate di smart working per gli impiegati, in linea con gli impegni presi durante la fase emergenziale.

La posizione del SUL

Nel comunicato diffuso al termine della giornata di sciopero, il SUL ha sottolineato come le problematiche elencate siano tutte risolvibili attraverso il confronto. Per questa ragione, il sindacato sollecita l’apertura di un tavolo di trattativa con Atac e con tutte le sigle sindacali, così da individuare una soluzione condivisa che eviti il ripetersi di nuove mobilitazioni.

La richiesta è anche un appello alla politica cittadina, accusata di non aver ancora mantenuto gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico.

Disagi per i cittadini e prospettive future

Lo sciopero del 10 ottobre ha causato inevitabili ripercussioni sul servizio di autobus, tram e metropolitane. Pur nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge, la sospensione di numerose corse ha messo in difficoltà pendolari, studenti e lavoratori.

Il SUL, insieme a Usb e Orsa, ha ribadito che la protesta rappresenta un atto di responsabilità verso la città: l’obiettivo, affermano, è ottenere un servizio più efficiente e trasparente, in grado di tutelare sia il personale sia l’utenza.

Se l’azienda non darà seguito alle richieste avanzate, i sindacati hanno già annunciato la possibilità di ulteriori iniziative di mobilitazione. Ogni passaggio, hanno dichiarato, sarà portato all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni competenti.