Roma, sciopero Atac il 10 ottobre 2025: orari, fasce di garanzia e motivazioni

Il prossimo 10 ottobre 2025 il trasporto pubblico romano vivrà una giornata complessa a causa di due scioperi proclamati da sigle sindacali differenti. Da un lato, l'organizzazione Sul ha indetto uno sciopero di 24 ore; dall'altro, le sigle Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl hanno convocato uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.

La mobilitazione coinvolge l’intera rete gestita da Atac, con eccezione delle linee in subaffidamento ad altri operatori, che continueranno a garantire regolarmente il servizio. Restano esclusi anche i collegamenti gestiti da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.

Fasce di garanzia e servizi assicurati

Come previsto dalla legge, il servizio sarà comunque garantito nelle fasce protette:

da inizio servizio fino alle 8.29

dalle 17.00 alle 19.59

Al di fuori di questi orari, il funzionamento della rete Atac – bus, tram, metropolitane e ferrovie urbane – non sarà assicurato.

Servizi notturni e particolarità

Gli effetti dello sciopero si estenderanno anche alle ore notturne.

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre : non garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle con sigla “n”). Garantite invece le corse notturne di alcune linee diurne, tra cui 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.

: non garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle con sigla “n”). Garantite invece le corse notturne di alcune linee diurne, tra cui 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre: garantito il servizio delle linee notturne “n”, mentre non saranno assicurate le corse oltre la mezzanotte delle linee diurne, né le ultime corse delle linee metropolitane A, B/B1 e C.

Biglietterie, parcheggi e bike box

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie fisiche. Restano invece regolarmente aperti i parcheggi di interscambio. Saranno sempre disponibili le biglietterie online e i sistemi di pagamento elettronico a bordo dei mezzi o in stazione.

Per quanto riguarda i bike box della rete metroferroviaria, questi resteranno utilizzabili solo nelle stazioni di Ionio, Laurentina e Arco di Travertino; negli altri casi, deposito e ritiro delle biciclette saranno possibili al di fuori delle fasce di sciopero. Non sarà invece disponibile il servizio dei locker per il ritiro delle merci in stazioni eventualmente chiuse.

Accessibilità delle stazioni

Durante lo sciopero, nelle stazioni eventualmente aperte della rete metroferroviaria non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.

Le motivazioni delle sigle sindacali

Le ragioni alla base dello sciopero proclamato da Sul riguardano principalmente i cambi turno degli autisti e le difficoltà legate ai tempi del pasto, l’applicazione della legge 104, presunte discriminazioni in ambito aziendale, la sicurezza nelle rimesse – in particolare a Portonaccio – e l’applicazione della sentenza di Cassazione sulla IV area contrattuale.

Diverso l’elenco presentato da Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl, che pongono l’accento su:

carenza di personale in quasi tutti i settori operativi;

esternalizzazioni che riducono competenze e qualità del servizio;

criticità nella gestione dei turni, ferie negate e difficoltà di conciliazione vita-lavoro;

assenza di mense adeguate e di servizi igienici in diverse rimesse;

condizioni di degrado in alcune gallerie della metropolitana e nel deposito Graniti della linea C;

mancanza di equità nella distribuzione delle risorse economiche;

insufficienza di piani formativi e aggiornamenti professionali.

Adesione agli scioperi precedenti

Per comprendere la possibile portata delle agitazioni del 10 ottobre, è utile guardare ai dati più recenti. Lo sciopero di 4 ore proclamato da Sul il 4 settembre 2025 aveva registrato un’adesione del 25,3% sul servizio di superficie e del 5,7% su metropolitane e ferrovie regionali. Più alta invece la partecipazione allo sciopero del 20 giugno 2025 indetto da Usb e Orsa Tpl, con un’adesione del 45,8% sulla superficie e del 46,2% su metro e ferrovie regionali.

Dove informarsi in tempo reale

Per aggiornamenti sullo stato del servizio Atac ha messo a disposizione i propri canali informativi:

sito web ufficiale www.atac.roma.it

account Twitter @infoatac

servizio WhatsApp al numero 335.1990679

display e fonia a bordo dei mezzi e nelle stazioni.

Una giornata difficile per la mobilità cittadina

La concomitanza dei due scioperi rischia di causare forti disagi per i pendolari e per chi utilizza i mezzi pubblici in città. L’impatto sarà particolarmente evidente nelle ore centrali della giornata e dopo le 20.00, quando il servizio non sarà garantito.