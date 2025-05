Roma, sciopero dei tassisti previsto per il 28 maggio: il motivo

Mercoledì 28 maggio 2025, a Roma il servizio taxi si fermerà per 24 ore. Non sarà solo un disagio per residenti e turisti, ma l’espressione concreta di un malcontento che si trascina da anni e che oggi ha trovato un nuovo punto di rottura. A organizzare la protesta è l’Unione Sindacale di Base (USB), che contesta apertamente la gestione del settore da parte dell’amministrazione capitolina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero tassisti, cosa sta accadendo

A innescare la mobilitazione è stata una dichiarazione dell'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che ha definito "relativo" l'abusivismo nel settore del trasporto non di linea. Un'affermazione che i tassisti interpretano come un'ammissione d'impotenza di fronte alla concorrenza, ritenuta sleale, esercitata da NCC e piattaforme digitali come Uber.

Dietro lo sciopero non ci sono solo rivendicazioni corporative, ma la denuncia di un sistema che non garantisce più equità. I tassisti si sentono lasciati soli a difendere un modello di servizio pubblico sotto pressione, in un contesto dove le regole sembrano applicarsi a macchia di leopardo.

Il punto critico è proprio il divario tra ciò che viene richiesto a chi lavora con licenza taxi – tra vincoli normativi, costi fissi e controlli serrati – e la libertà con cui molti NCC riescono a operare, talvolta ignorando le disposizioni che impongono, ad esempio, il rientro in rimessa tra un servizio e l’altro o il rispetto delle autorizzazioni territoriali.

Sciopero tassisti, le richieste del settore

Nel comunicato che accompagna la proclamazione dello sciopero, l'USB elenca una serie di interventi considerati urgenti. In cima alla lista c'è l'esigenza di far rispettare in modo sistematico gli articoli 29 e 31 del regolamento comunale, che stabiliscono criteri e obblighi per chi opera nel trasporto pubblico non di linea. Una normativa che c'è, ma che secondo i sindacati viene applicata in modo disomogeneo.

Si chiede inoltre di incrociare i dati relativi agli accessi nelle ZTL con le autorizzazioni rilasciate dal Comune, per individuare chi opera senza titolo. E, sul fronte comunicativo, i tassisti propongono una campagna di rilancio del numero Chiama Taxi 060609, uno strumento pubblico che rischia di passare inosservato sotto il peso delle app private sempre più aggressive e pervasive.

Al centro del problema c’è il vuoto normativo in cui si muovono molte delle nuove forme di trasporto. La tecnologia ha rivoluzionato l’accesso al servizio – oggi basta uno smartphone – ma non ha ancora trovato un inquadramento giuridico pienamente efficace. Il risultato? Un mercato asimmetrico, dove chi rispetta le regole si trova penalizzato rispetto a chi le elude o le interpreta a proprio vantaggio.

Sciopero taxi a Roma, la frase di Patanè punto di rottura

Le piattaforme digitali, in particolare, rappresentano un punto dolente: sono rapide, efficienti e in apparenza comode per l’utenza, ma operano spesso con logiche che sfuggono alle normative locali. Per i tassisti, questa è una minaccia diretta non solo alla propria sostenibilità economica, ma anche alla sicurezza e alla trasparenza del servizio.

La frase “abusivismo relativo” è stata letta come un segnale chiaro di disimpegno da parte dell’amministrazione comunale. Una scelta di parole infelice, secondo i tassisti, che ha l’effetto di legittimare situazioni di irregolarità invece di contrastarle. È proprio questa percezione di abbandono istituzionale che spinge la categoria a scendere in piazza.

Dal loro punto di vista, la battaglia non è solo per tutelare un lavoro, ma per rivendicare il valore di un servizio essenziale per la città. Un servizio che contribuisce alla mobilità urbana, garantisce una copertura capillare anche in zone difficili, e rappresenta un presidio costante di legalità e affidabilità, in particolare in una metropoli complessa come Roma.

© Riproduzione riservata