Roma, sciopero generale dei Trasporti il 3 ottobre: disagi per metro e bus

Il 3 ottobre si preannuncia come una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici a Roma. I sindacati Cgil, Usb, Cub, Sgb e Cobas hanno annunciato uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe paralizzare il trasporto pubblico cittadino. In particolare, la protesta riguarderà la rete Atac e i bus gestiti da operatori privati. Tuttavia, ci sarà una tregua nelle fasce orarie dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 in poi.

Le ragioni dello sciopero

L'origine dello sciopero risiede nell'"aggressione avvenuta il 1 ottobre 2025″ contro le navi della missione umanitaria mondiale "Global Sumud Flotilla" diretta a Gaza. Questo evento ha visto coinvolti cittadini italiani, lavoratori e sindacalisti a bordo delle navi attaccate. I sindacati hanno deciso di agire in segno di protesta contro questo atto ritenuto intollerabile.

Bus notturni

I disagi potrebbero iniziare già dalla notte precedente lo sciopero. Le linee bus notturne subiranno probabilmente ritardi o cancellazioni, mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre la mezzanotte. Tra queste ci sono le linee numerate 38, 44, 61 e molte altre fino alla linea 980.

Interruzioni scale mobili, ascensori e montascale

Nelle stazioni della metro-ferrovia potrebbero verificarsi interruzioni nei servizi di scale mobili, ascensori e montascale. Saranno aperti invece i parcheggi di interscambio e non ci saranno problemi per l’acquisto online dei biglietti. È importante sottolineare che le fermate Ionio e Arco di Travertino non offriranno il servizio bike box durante lo sciopero.