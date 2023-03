Roma, sciopero trasporto pubblico. Adesione Atac del 17,3%, riaperte stazioni metro A

L’adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico proclamato dal sindacato Cub, rilevata in mattinata, è stata pari al 17,3%. Sono state riaperte le stazioni della metro A Ponte Lungo, Re di Roma, Vittorio Emanuele e Spagna. La linea è attiva su intera tratta con possibili riduzioni di corse. Lo fa sapere in un tweet l’Atac, in riferimento allo sciopero del tpl nella Capitale. (Red/ Dire)

