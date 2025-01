Roma. Scontri ultras, indaga la Digos: quattro denunciati e un arresto

A ridosso dello scadere del termine della fragranza differita, l’indagine condotta d’iniziativa dagli investigatori della Digos della Questura di Roma ha fatto scattare l’arresto a carico di un appartenente al contesto ultras laziale, gravemente indiziato per aver preso parte agli scontri verificatisi, nella tarda serata del 22 gennaio, in via Leonina, in danno di un gruppo di sostenitori del Real Sociedad intenti a consumare cibi e bevande presso un pub della zona.

Ad arricchire il bilancio investigativo maturato all’esito di un incessante lavoro ci sono, poi, altri quattro esponenti della stessa galassia ultras bianco celeste denunciati in stato di libertà per il concorso negli stessi episodi violenti.

Senza soluzioni di continuità dal verificarsi della violenta aggressione, gli investigatori della Digos hanno tracciato un importante quadro indiziario a carico degli indagati, sommando attività investigative tradizionali con una meticolosa analisi di immagini tratte da impianti di videosorveglianza cittadini nonché acquisiti da alcuni residenti della zona.

Ingresso pub via Leonina

Sono stati dettagli anche minimali che hanno consentito agli agenti della Digos di profilare la posizione dei cinque, suffragata da elementi probatori di particolare rilievo.

Nel dettaglio, si va da tracce ematiche trovate sugli indumenti indossati dagli indagati in occasione dell’aggressione, così come cristallizzate dalle immagini di videosorveglianza, fino alla documentazione tratta dagli stessi supporti video, nel caso dell’arrestato, del frangente in cui lo stesso, nelle fasi vive delle violenze, impugna un oggetto atto ad offendere.

Si rammenta come la cruenza e la gravità dell’azione posta in essere sia stata suffragata dal numeroso materiale contundente rinvenuto e sequestrato, nell’immediatezza dei fatti, nei luoghi interessati dagli eventi a cura di personale della Questura.

Si tratta di bastoni in legno, elementi metallici, senza trascurare aste in plastica notoriamente utilizzate quali oggetti contundenti in occasioni di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Attesa la natura del materiale sequestrato, peraltro, la Digos sta indagando in una prospettiva di continuità che potrebbe caratterizzare il materiale in parola con i numerosi oggetti atti ad offendere realizzati anche in modo artigianale – ma ad elevato potenziale offensivo – sequestrati in occasione del derby disputatosi il 5 gennaio scorso e rinvenuti nelle vie limitrofe a piazzale di ponte Milvio, notoriamente ritrovo degli ultras laziali.

Proseguirà nelle prossime ore l’attività di indagine messa in campo per dare una risposta ferma ad episodi di intemperanza che oscurano i valori etici dello sport come fattore di aggregazione sociale e che vedranno la Questura impegnata nell’attivazione di ogni strumento utile, anche di natura amministrativa ed anche riconducibile a contesti non direttamente ascrivibili agli eventi calcistici, per sanzionare qualunque forma di illegalità o di turbativa del buon esito ed andamento degli appuntamenti calcistici che interesseranno nei prossimi mesi la capitale.

Il punto dove sono iniziati gli scontri

La Questura di Roma ribadisce la linea di assoluta disponibilità a beneficio del folclore sportivo, quale forma di aggregazione sociale e civica, così come riafferma la determinazione a perseguire qualunque forma di devianza in contrasto con i predetti valori.