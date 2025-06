Roma. Scontro tra auto e moto, morto centauro 35enne: è caccia al pirata della strada

Un altro tragico incidente scuote la capitale

È calata la notte su Roma quando un fatale scontro tra un’auto e uno scooter ha spezzato una vita, lasciando dietro di sé una scena drammatica all’incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiori. Poco dopo la mezzanotte, un’Alfa Romeo Giulietta si è schiantata contro un Piaggio Beverly, guidato da un uomo di 35 anni. Non c’è stato nulla da fare per lui: è morto sul colpo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Caccia al pirata della strada

L’automobilista coinvolto nell’incidente non ha esitato a lasciare la sua auto sul posto e a dileguarsi nella notte. Le forze dell’ordine del VII Gruppo Tuscolano della Polizia locale hanno immediatamente avviato le ricerche per identificare il fuggitivo e comprendere meglio quanto accaduto. Gli agenti stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dell’incidente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mezzi sequestrati e indagini in corso

Le autorità hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti nello scontro per procedere con gli accertamenti necessari. Gli investigatori sperano che l’esame dei mezzi possa fornire indizi utili per rintracciare il responsabile della fuga. Nel frattempo, si cerca di ricostruire le ultime ore del conducente deceduto e di trovare eventuali testimoni che possano aiutare nelle indagini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Testimonianze fondamentali per il caso

Chiunque abbia assistito all’incidente o abbia informazioni utili è invitato a contattare la polizia. Ogni dettaglio può rivelarsi cruciale per risolvere questo caso che ha colpito profondamente la comunità locale. La ricerca del responsabile continua senza sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata