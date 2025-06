Roma. Incendi estivi, droni e 500 volontari in campo: le zone a maggiore rischio

La Capitale sotto la lente dei droni

A Roma l'arrivo della stagione calda è spesso sinonimo di preoccupazione per il rischio incendi. Quest'anno non si fa eccezione, con una particolare attenzione rivolta alle aree verdi che punteggiano la città. Luoghi come Magliana, Casal Lumbroso e il municipio VI sono stati individuati come zone particolarmente vulnerabili, e saranno oggetto di un'attenta sorveglianza da parte di droni antincendio. I dispositivi volanti saranno impiegati strategicamente per tenere sotto controllo queste aree a rischio, unendo l'innovazione tecnologica alla tradizionale vigilanza umana.

Esercito di volontari in prima linea

L'importanza del contributo umano nella lotta agli incendi non è da sottovalutare. A supporto delle operazioni ci saranno 500 volontari della protezione civile capitolina. Armati di autobotti e pickup, questi uomini e donne sono pronti a intervenire tempestivamente nei casi meno complessi, come piccoli roghi di sterpaglie o fiamme divampate ai margini delle strade. L'intervento rapido è cruciale per evitare che piccoli focolai diventino roghi incontrollati.

Piano regionale per un’estate sicura

La Regione Lazio ha stanziato cinque milioni di euro per potenziare le risorse destinate al contrasto degli incendi boschivi. Questo budget comprende il servizio aereo per lo spegnimento dei roghi, il noleggio a lungo termine di veicoli operativi e la collaborazione con i vigili del fuoco. La campagna regionale è stata sviluppata in collaborazione con il Ministero dell'Interno e punta su formazione, prevenzione e interventi tempestivi.

Vigilanza continua e azioni mirate

Giuseppe Napolitano, direttore del dipartimento di protezione civile del Campidoglio dal 2022, sottolinea l'importanza di una sorveglianza costante: "Supportiamo il lavoro dei vigili del fuoco attraverso una rete straordinaria di volontari." Napolitano avverte che quest'estate potrebbe essere particolarmente difficile a causa delle alte temperature previste: "Il terreno attualmente è ancora umido ma potrebbe seccarsi rapidamente."

Nella lotta contro gli incendi non ci si può affidare solo alla natura benevola. “Il fuoco è spesso causato dall’uomo – spiega Napolitano – perché c’è chi gioca col fuoco nei momenti sbagliati.” I droni saranno cruciali nel monitoraggio delle aree più sensibili; tra queste vi sono Monte Mario e i numerosi parchi urbani che caratterizzano Roma.

Sanzioni severe per chi ignora le regole

L’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri mira a prevenire situazioni critiche imponendo misure stringenti: i perimetri delle aree verdi devono essere completamente sterrati per almeno 10 metri; la vegetazione non deve superare i 50 centimetri d’altezza. Per terreni superiori ai cinquemila metri quadrati sono previste strade tagliafuoco ogni cento metri. Le multe per chi trasgredisce possono arrivare fino a 500 euro.

