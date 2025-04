Roma si prepara alla Via Crucis, il piano viabilità: aree off limits, strade chiuse e deviazioni

Strade chiuse e bus deviati per la Via Crucis al Colosseo

Le strade di Roma si preparano a un evento di grande suggestione spirituale: la Via Crucis del Venerdì Santo. Questo appuntamento annuale, che richiama migliaia di fedeli e turisti da tutto il mondo, si svolgerà domani al Colosseo, un luogo che già di per sé racconta millenni di storia e spiritualità. L’inizio della celebrazione è previsto per le 21 e dovrebbe concludersi intorno alle 23.30.

Naturalmente, eventi di tale portata richiedono una preparazione meticolosa, e non solo dal punto di vista religioso. L’organizzazione della viabilità è cruciale per garantire che tutto si svolga senza intoppi. Quest’anno, quindi, sono state annunciate diverse modifiche alla normale circolazione nel cuore della città.

Il piano viabilità: aree off limits e deviazioni

Le strade che circondano l’area del Colosseo, tra cui via Labicana, via Cavour, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali, saranno off limits. È uno scenario che vede il centro di Roma trasformarsi in un’isola di spiritualità e raccoglimento. Nei giorni precedenti, tanto il comune quanto il Vaticano hanno lavorato fianco a fianco per assicurarsi che tutto sia impeccabile. Una curiosità interessante riguarda la figura del Cardinale Baldo Reina, vicario di Roma, che avrà l’onore di guidare la processione in delega a Papa Francesco.

Il Pontefice, che dedica sempre particolare cura a queste celebrazioni, ha preparato in persona i testi delle meditazioni, mantenendo così un filo diretto con i fedeli presenti, proprio come avvenuto anche lo scorso anno.

Ma l’atmosfera richiesta da un evento così carico di simbolismo e fede necessita di attenzione su altri fronti. Tra i dettagli che arricchiscono questo appuntamento, il Vaticano ha fatto sapere che Papa Francesco potrebbe, nella giornata antecedente la Via Crucis, far visita al carcere di Regina Coeli. Un gesto di compassione e vicinanza che rientra nello stile pastorale del Papa, anche se non ancora confermato ufficialmente.

Con le strade chiuse e i trasporti pubblici deviati, i romani e i turisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti con anticipo. La città, infatti, vedrà un irresistibile crogiolo di volti curiosi, devozionale raccoglimento e non pochi fotoreporter pronti a immortalare ogni istante di questa celebrazione senza tempo, dove tra il fragore delle strade e le preghiere sussurrate prende forma una delle più profonde esperienze di fede che Roma possa offrire.

