Roma si prepara all’insediamento di Papa Leone XIV: strade chiuse e trasporti modificati

Se avete in programma di muovervi per Roma questo fine settimana, preparatevi a una serie di cambiamenti significativi. L'insediamento di Papa Leone XIV è previsto per il 18 maggio, e la città si sta già preparando per accogliere l'afflusso di fedeli e dignitari. Se non avete in programma di partecipare all'evento o non possedete biglietti per la finale degli Internazionali di tennis o per la sfida Roma-Milan, è consigliabile evitare il quadrante nord-ovest della città, specialmente la zona che si estende dal Foro Italico fino al Vaticano.

Le chiusure stradali e le modifiche ai trasporti

La messa di inizio pontificato di Leone XIV attirerà circa 250 mila persone, tra cui capi di Stato e di Governo. Per gestire l'afflusso, dalle 13 di oggi saranno attivi divieti di sosta e fermata in una vasta area intorno al Vaticano, da piazza Risorgimento al lungotevere. Inoltre, via della Conciliazione e Borgo Sant'Angelo saranno chiuse al traffico.

A partire dalle 5 di domenica 18 maggio, via del Crocifisso e via Innocenzo III saranno chiuse, e il traffico verrà interrotto in numerose altre strade principali. L'Atac ha annunciato un incremento del servizio sulle linee metro A e B/B1 durante le ore di punta mattutine, mentre 17 linee di autobus saranno soggette a deviazioni o limitazioni.

Tra queste, i bus 23, 46, 62, 64, 98, 115, 190, 280, 870, 881, 916F e 982 vedranno modifiche nei loro percorsi, e la linea 34 sarà sospesa.

Altri eventi e manifestazioni

Oltre all’insediamento papale, Roma ospiterà altri eventi significativi. Oggi, il Giubileo delle confraternite prevede una processione tra il Colosseo e il Circo Massimo, mentre domani sera lo stadio Olimpico sarà il palcoscenico della partita Roma-Milan. Anche gli Internazionali di tennis stanno attirando molti visitatori, con divieti di sosta già in vigore in diverse aree chiave.

In aggiunta, tre cortei sono previsti nel weekend. Stamattina, circa mille persone si muoveranno da piazza della Consolazione a piazza del Campidoglio, mentre nel pomeriggio un altro corteo partirà da piazza Indipendenza. Domani, un ulteriore gruppo di manifestanti percorrerà le strade da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio.

