Roma, si rompe tubatura: strada diventa fiume e traffico in tilt – Video

(Adnkronos) – Una perdita d'acqua, forse per una tubatura rotta, e a Roma oggi alcune strade tra Gianicolense e Portuense diventano un fiume. Le immagini mostrano un torrente che auto e scooter attraversano sollevando nubi d'acqua, mentre i pedoni cercano di arrivare sul marciapiede sani e salvi in un quadro caratterizzato da traffico in tilt. Gli inquilini di diverse zone tra Gianicolense, Portuense e Monteverde segnalano un calo della pressione dell'acqua nelle abitazioni: in alcuni casi, rubinetti a secco.

