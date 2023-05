Roma-Siviglia, Mourinho: “Finale Europa League meritata”

(Adnkronos) – "E' stato un percorso lungo, abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui. Già dalla settimana scorsa ho detto che vogliamo giocare questa finale e la meritiamo. Aspettiamo solo questo, negli ultimi 3 giorni abbiamo lavorato per essere in condizione e lottare per il titolo". Lo ha detto il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della finale di Europa League con il Siviglia. "Negli ultimi 2 mesi abbiamo giocato quarti, semifinale, campionato, infortuni e non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Abbiamo cercato di recuperare e stare al meglio possibile. Per il Siviglia giocare una finale di Europa League è una cosa normale, per noi è un evento straordinario. Per i loro tifosi viaggiare in una finale è come andare in trasferta in campionato, per i nostri sarà indimenticabile", ha aggiunto Mourinho, che apparentemente avrà a disposizione Paulo Dybala solo per una porzione di match: "Ha 20-30 minuti". Capitolo futuro: "Cosa farò? Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile a questa. A loro ho risposto in maniera obiettiva. La situazione è diversa rispetto a quando ho lasciato l'Inter, perché io non avevo firmato con il Real Madrid ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

