Una rete complessa smantellata dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di 13 persone accusate di far parte di un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Questo intervento segue quello del maggio scorso, che aveva già visto l’arresto del noto boss soprannominato “La Bestia”. L’indagine si è concentrata su un sistema sofisticato che coinvolgeva anche minori per la consegna delle sostanze. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Minori coinvolti e il sistema dei “token”

Uno degli aspetti più controversi riguarda l’impiego di minori come corrieri della droga. Le indagini hanno rivelato una struttura organizzativa precisa, dove ciascuno aveva un ruolo definito. Per rendere le operazioni ancora più sicure e riservate, veniva utilizzato un metodo particolare: i “token”. Prima del ritiro della cocaina o dell’hashish era necessario mostrare il numero seriale di una banconota da 5 euro ricevuto attraverso app come WhatsApp. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Operazione antidroga

Un’industria dello spaccio lontana dagli occhi

La rete operava con una logica quasi industriale. Invece delle tradizionali piazze affollate, le ordinazioni avvenivano tramite telefonate o app di messaggistica istantanea. Successivamente, la consegna avveniva a domicilio grazie a veicoli noleggiati e subito restituiti per non lasciare traccia. Un modus operandi che ha permesso al gruppo di operare sotto traccia in vari quartieri della capitale, tra cui Tor Bella Monaca, Borghesiana, Fidene, Spinaceto, Finocchio, Vermicino, nonché nel comune di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento alla località “Albuccione”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Armi e intimidazioni

Le intercettazioni effettuate durante l’indagine hanno fatto emergere la disponibilità di armi da parte dei membri dell’organizzazione. Questo elemento ha confermato il clima intimidatorio in cui il gruppo agiva e controllava il territorio. I quartieri interessati erano divenuti terreno fertile per attività criminali che comprendevano non solo lo spaccio ma anche altre forme di illegalità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Operazione antidroga

Sviluppi successivi all’arresto del boss “La Bestia”

L’operazione attuale segna una prosecuzione delle azioni iniziate con l’arresto del boss e altri esponenti criminali rilevanti nel maggio scorso. Tra questi vi erano “Ciccio” e il “Micio”. La loro cattura aveva portato al sequestro di 3,5 kg di cocaina e ulteriore materiale compromettente.

© Riproduzione riservata