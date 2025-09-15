Roma smart city: Wi-Fi gratuito e telecamere in 55 piazze

Roma compie un passo significativo nel percorso verso la trasformazione in smart city. Con l’attivazione del Wi-Fi pubblico gratuito e di nuove telecamere di videosorveglianza in 55 piazze della Capitale, il progetto “Roma 5G” entra in una fase cruciale. La novità riguarda non solo la connettività nelle aree urbane più frequentate, ma anche la sicurezza e la qualità della vita di residenti e visitatori.

Il piano è sviluppato da Smart City Roma, società del gruppo INWIT, e prevede complessivamente la copertura di 100 piazze entro i prossimi mesi, a cui si aggiungono interventi estesi sul trasporto pubblico e su altri edifici della città.

Wi-Fi veloce e connesso in mobilità

Nelle prime piazze attivate, i cittadini possono già connettersi alla rete “ROMACAPITALE_WIFI” con velocità fino a 300 Mbps. Una volta registrata la propria e-mail, la connessione rimane attiva fino a 14 giorni consecutivi, con accesso automatico in tutte le aree coperte dal servizio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In totale, sono stati installati 280 access point Wi-Fi 6, collegati a oltre 10 chilometri di fibra ottica, che garantiscono stabilità e continuità di navigazione. L’infrastruttura è stata pensata per accompagnare anche l’utilizzo di futuri servizi digitali avanzati, inclusi quelli legati al turismo e alla mobilità urbana.

Sicurezza urbana e sensori ambientali

Oltre alla connettività, il progetto introduce un potenziamento della sicurezza cittadina con 230 nuove videocamere collegate in 5G. La rete sarà progressivamente ampliata fino a raggiungere 2.000 telecamere nelle piazze e nelle aree strategiche della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Parallelamente, sono stati predisposti 1.800 sensori IoT per il monitoraggio ambientale e della qualità dell’aria. Una dotazione che permetterà all’amministrazione di raccogliere dati utili per la gestione delle politiche ambientali e per la prevenzione di criticità legate all’inquinamento.

Metropolitana: linea A già coperta, lavori in corso sulle altre linee

Un altro tassello importante riguarda la mobilità. È stata completata la copertura 4G/5G lungo tutta la linea A della metropolitana, comprendente 27 stazioni e le relative gallerie. Per il funzionamento sono stati posati 85 km di fibra ottica e installate circa 1.500 mini antenne. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il traffico voce e dati è gestito dalla nuova Sala apparati radio (BTS Hotel) nella stazione di Piazza Vittorio Emanuele, una delle più grandi e avanzate d’Europa.

Lavori simili sono già avviati sulle linee B1 e B, mentre per la linea C si è in fase di progettazione. È prevista inoltre la copertura indoor di 7 edifici pubblici e l’installazione di 150 sonde ambientali nelle stazioni metro.

Le piazze già connesse

Ad oggi, 26 piazze hanno il servizio Wi-Fi attivo, tra cui Piazza del Campidoglio, Piazza Trilussa, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Mazzini, Piazza Farnese e Piazza del Popolo, dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione.

In altre 22 piazze l’infrastruttura è già pronta e verrà attivata entro ottobre 2025, mentre 7 piazze sono ancora in cantiere, tra cui Piazza Cavour, Piazza Barberini e Circo Massimo.

Inaugurazione legata alla Rome Future Week

La presentazione del nuovo servizio si è tenuta il 15 settembre a Piazza del Popolo, nell’ambito della Rome Future Week 2025, manifestazione dedicata al futuro e all’innovazione urbana. All’evento hanno partecipato:

Roberto Gualtieri , Sindaco di Roma

, Sindaco di Roma Diego Galli , Direttore Generale INWIT

, Direttore Generale INWIT Michele Gamberini , Amministratore Delegato Smart City Roma

, Amministratore Delegato Smart City Roma Antonino Ruggiero, Amministratore Delegato Boldyn Networks Italia

Verso una città sempre più connessa

L’obiettivo finale del progetto “Roma 5G” è chiaro: garantire entro breve tempo una rete di oltre 850 hotspot Wi-Fi gratuiti, una copertura 4G/5G estesa a 75 stazioni metro, migliaia di videocamere e sensori connessi, oltre a un sistema integrato per i servizi digitali della Capitale.