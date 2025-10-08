Roma, sospesa la licenza a sei locali di viale Ippocrate: stretta contro la movida fuori controllo

Per cinque giorni sei locali di viale Ippocrate, nel quartiere Bologna, resteranno chiusi. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su proposta dei Carabinieri della Stazione di Piazza Bologna ed è stato notificato nella giornata di ieri (7 ottobre) dagli stessi militari, insieme agli agenti della Polizia di Stato – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Polizia e Carabinieri: stop a sei locali di Viale Ippocrate

La misura, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto agli eccessi della cosiddetta movida che da tempo preoccupa residenti e istituzioni.

Un fenomeno che genera allarme sociale

Viale Ippocrate è da anni una delle zone più frequentate della movida universitaria della Capitale. La presenza di numerosi esercizi commerciali, la vendita di alcolici a basso costo e l’assenza di un controllo effettivo sugli assembramenti hanno trasformato la strada in un punto critico per ordine pubblico e vivibilità.

Secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine, le attività sospese hanno più volte violato il regolamento di polizia urbana, soprattutto per la vendita da asporto di bevande alcoliche e per la gestione poco ordinata degli spazi esterni, con conseguenti disagi alla circolazione e al riposo notturno dei residenti. Le sanzioni precedentemente comminate non hanno prodotto miglioramenti concreti.

L’episodio della notte tra il 25 e il 26 settembre

A rafforzare la decisione è stato un grave episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 settembre. Una giovane donna, mentre transitava in auto in viale Ippocrate, è stata insultata e aggredita da alcuni avventori rimasti ignoti. L'auto è stata colpita e, poco dopo, ignoti hanno divelto il portone del palazzo in cui la ragazza risiede. Un episodio che ha contribuito ad alimentare la percezione di insicurezza nella zona, già provata da episodi di disturbo e degrado.

Tutelare i residenti, ridurre il degrado e riportare sicurezza

La sospensione temporanea delle licenze è stata motivata dalla necessità di ridurre situazioni di disturbo della quiete pubblica, ostacoli alla viabilità e rischi per la sicurezza dei cittadini. L'obiettivo è quello di lanciare un segnale forte agli esercenti, chiamati a rispettare regole di gestione più rigorose, in linea con la funzione sociale e civile dei luoghi in cui operano.

Il provvedimento, pur limitato a cinque giorni, rappresenta un passo significativo all’interno di una più ampia strategia di intervento. Le autorità intendono riaffermare la priorità della sicurezza urbana e del decoro cittadino, anche attraverso provvedimenti mirati a esercizi che non rispettano le norme.

Le linee guida del Prefetto Giannini

L’azione congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato rientra nelle strategie indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di una linea di intervento che punta a garantire il bilanciamento tra libertà di socializzazione e tutela della collettività, in un quartiere che da tempo convive con tensioni legate alla movida.

Verso un equilibrio tra socialità e vivibilità

Il caso di viale Ippocrate evidenzia come il tema della movida resti complesso: da un lato la domanda di spazi di aggregazione da parte dei più giovani, dall'altro le esigenze dei residenti e la necessità di garantire decoro e sicurezza. La sospensione delle licenze rappresenta una misura temporanea, ma sottolinea l'intenzione delle istituzioni di riportare l'ordine e di responsabilizzare le attività commerciali.

Nei prossimi giorni sarà importante verificare l’efficacia di questo intervento e valutare se le misure intraprese possano diventare parte di un modello di gestione più strutturato per le aree cittadine maggiormente esposte agli eccessi della vita notturna.