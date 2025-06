Roma sotto il caldo torrido: ecco le piscine e le oasi di refrigerio in città

In queste giornate romane che sembrano sciogliere l’asfalto sotto i piedi, l’anticiclone Scipione non dà tregua. I termometri impietosi si aggirano tra i 36 e i 38 gradi, e chi è bloccato in città cerca disperatamente un rifugio dall’afa. Le piscine all’aperto sono la salvezza per molti cittadini, specialmente quando le coste sono troppo lontane o il traffico sulla via Cristoforo Colombo è semplicemente insostenibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una varietà di opzioni per tutti i gusti

Roma offre una mappa completa di impianti balneari, sparsi generosamente nei vari quartieri. Ogni zona sembra avere la sua oasi personale dove dimenticarsi del cemento rovente e godersi un po' di frescura. Partendo da Tor di Quinto, la stagione estiva è ufficialmente ripresa dal 2 giugno a SapienzaSport. Qui non solo si può fare una nuotata liberatoria ma anche seguire corsi di nuoto o praticare attività in acqua.

L’Eur e la rinascita della Piscina delle Rose

All'Eur risplende ancora la storica Piscina delle Rose. Riaperta nel 2024 dopo un periodo turbolento dovuto allo sfratto del gestore precedente nel 2023, ora accoglie bagnanti sotto il suo glorioso cielo olimpico del 1960. Una vera gemma che rappresenta una parte della storia sportiva della capitale.

Aree verdi e spazi per famiglie

Spostandosi verso lo Sporting Club Ostiense, troviamo una piscina semi-olimpionica incastonata in un parco di cinque ettari. È l'ideale per chi desidera nuotare liberamente durante la settimana o semplicemente rilassarsi con la famiglia nel weekend. Anche i più piccoli possono divertirsi con i gonfiabili nell'area relax adiacente.

Diversificazione delle strutture sportive

Nella zona Nord della città, l’Acquaniene offre una piscina olimpionica che attira numerosi appassionati fin dal 26 maggio. Interessante anche il circolo Thaon di Revel al Flaminio che inaugura ogni stagione con eventi festivi per accogliere calorosamente i suoi ospiti.

Il Collatino e oltre

L’offerta non finisce qui: al Collatino il Vigor Sporting Center espande su dodici ettari le sue strutture sportive con piscine adatte a tutte le esigenze. Mentre nella storica cornice del Parco degli Acquedotti sorge la piscina dell’Appio Claudio Tennis Club, perfetta per chi ama nuotare immerso nella natura più autentica.

Sia che si tratti del Domar Sporting Club al Portuense o del pet-friendly Summer Village al Parco Egeria sull’Appia Antica, Roma non lascia nessuno all’asciutto in questo rovente luglio. Con alternative adatte a ogni età e preferenza, restare in città durante questo caldo torrido non sarà poi così male se si conoscono i posti giusti dove tuffarsi.

© Riproduzione riservata