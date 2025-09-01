Roma sotto il sole settembrino: ritorna il caldo africano

Mentre l’estate sembra cedere il passo all’autunno in altre parti d’Italia, a Roma la stagione calda sembra non volersi arrendere. Le previsioni meteorologiche indicano un ritorno delle alte temperature proprio nei prossimi giorni. Dopo un agosto caratterizzato da una certa mitezza climatica, la Capitale si prepara a fare i conti con una nuova ondata di caldo intenso. Gli esperti di 3bmeteo avvertono che la colpa è dell’anticiclone africano, pronto a spingere nuovamente le temperature oltre i 30 gradi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Previsioni per i prossimi giorni di Settembre a Roma

Ma quanto durerà questa parentesi estiva? Secondo le analisi degli esperti, le giornate di sole e caldo saranno intervallate da momenti dal clima più autunnale. Un'alternanza che potrebbe disorientare gli abitanti della città eterna, abituati ormai ai capricci del meteo settembrino. Edoardo Ferrara, noto meteorologo del settore, afferma che queste ondate non saranno paragonabili alle punte di caldo raggiunte a giugno e luglio scorsi. Tuttavia, ci sarà comunque da prepararsi ad affrontare giornate afose nel cuore di settembre.

Meteo Roma e l’impatto sull’umore dei romani