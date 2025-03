Roma, spacciava droga in piena notte nel parco di Villa Ada: arrestato 17enne romano

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2025, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 17enne romano, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi antidroga intensificati dalla Compagnia di Roma, soprattutto nelle ore notturne, per contrastare il fenomeno del consumo e del traffico di droga tra i giovani.

L’intuizione dei militari è nata dopo aver notato un insospettabile via vai di giovani all’interno del parco di Villa Ada, un’area verde molto frequentata ma anche nota per essere un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze illecite. I Carabinieri, dopo un’attenta osservazione, hanno deciso di mettere in atto un’attività mirata, aumentando la sorveglianza nella zona con una particolare attenzione al comportamento sospetto di alcuni individui.

Grazie all’uso di un visore notturno, i militari sono riusciti a monitorare la situazione da una distanza di sicurezza, osservando il comportamento del giovane indagato. Il ragazzo, infatti, sembrava avere un appuntamento fisso con diversi acquirenti, con i quali si incontrava in un’area del parco caratterizzata da scarsa visibilità e lontana dalle zone più frequentate. I punti di incontro tra il 17enne e i suoi clienti venivano segnalati tramite l’uso di piccole torce, un metodo per orientarsi nel buio della notte senza attirare troppo l’attenzione.

Dopo aver raccolto sufficienti prove della sua attività illecita, i Carabinieri sono intervenuti con tempestività, bloccando il giovane e sottoponendolo a controllo. La perquisizione ha rivelato il possesso di 172 grammi di hashish, pronti per essere venduti, insieme a 365 euro in contante, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 17enne è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente portato al Centro di Prima Accoglienza Minori di Roma, in via Virginia Agnelli, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, il giovane dovrà essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva. Le indagini sono ancora in fase preliminare e si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

Questa operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga, soprattutto tra i più giovani, e nella salvaguardia della sicurezza pubblica. Villa Ada, come altre aree verdi della capitale, continua a essere monitorata con particolare attenzione, al fine di prevenire il fenomeno dello spaccio che affligge molte zone della città.

© Riproduzione riservata