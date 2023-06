(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, una poliziotta è rimasta uccisa in una sparatoria nel quartiere San Basilio a Roma. L'omicidio si sarebbe consumato in via Rosario Nicolò. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

