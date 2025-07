Roma, sparatoria ad Acilia: panico e ferimento di una giovane residente

Un pomeriggio di paura ad Acilia

Nel quartiere romano di Acilia si è vissuto un pomeriggio di autentico terrore. Era una giornata come tante, con il sole che scaldava le vie del quartiere e la vita che scorreva tranquilla. Tutto è cambiato in un attimo quando il rumore improvviso e violento degli spari ha squarciato la tranquillità della zona. A pochi passi da via Giuseppe Beduschi, una tranquilla palazzina residenziale è diventata teatro di un episodio da incubo.

Una giovane tra le vittime del fuoco

Protagonista involontaria di questa assurda vicenda è stata una giovane ragazza egiziana di 19 anni. Era seduta su una sdraio nel suo balcone al primo piano, forse godendosi un raro momento di relax, quando gli spari l'hanno colta alla sprovvista. "Mamma, corri, mi hanno sparato!" sono state le parole urlate in preda al panico al telefono. I proiettili le hanno colpito le gambe.

Testimonianze tra sgomento e rabbia

I residenti del quartiere parlano ancora scossi dell'accaduto. "Hanno svuotato un caricatore contro la facciata," racconta uno dei vicini. "Sembrava il Far West," aggiunge un altro testimone oculare che ha assistito alla scena dal marciapiede opposto. Gli abitanti sono increduli e preoccupati per la sicurezza nel loro quartiere fino ad ora tranquillo.

Comunità sotto shock

L'evento ha lasciato il segno non solo sulla giovane ferita ma su tutta la comunità locale che ora si interroga sulla motivazione dietro un gesto tanto violento e insensato. Le forze dell'ordine stanno indagando per far luce sulla vicenda e individuare i responsabili. Intanto, la giovane ferita si trova ricoverata in ospedale fuori pericolo di vita.

