Roma, spari notturni a Tor Bella Monaca: due feriti dopo una festa familiare

Un compleanno che si trasforma in dramma

La serata di festa era iniziata con risate e brindisi tra amici e parenti. Era un normale venerdì sera a Tor Bella Monaca, quando tutto si è trasformato in una notte di paura. Due uomini di nazionalità macedone, che avevano appena partecipato alla cena di compleanno di un parente, sono stati vittime di una brutale aggressione.

Attacco fulmineo in largo Ferruccio Mengaroni

Intorno alle 23, l’aria ancora tiepida dell’estate romana è stata squarciata dal rumore dei colpi di pistola. È successo tutto in pochi istanti: un gruppo armato ha aperto il fuoco sui due uomini mentre stavano lasciando la festa. Il primo, un giovane di 24 anni, è stato raggiunto al piede da un proiettile; il secondo, di 37 anni, ha avuto più fortuna ed è stato solo sfiorato. Una serata che si era svolta fino a quel momento nella serenità familiare ha così preso una piega drammatica.

Intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi

I carabinieri della stazione locale e quelli del comando di Frascati si sono precipitati sul luogo dell'incidente. La prontezza nell'intervento delle forze dell'ordine è stata seguita dall'arrivo tempestivo delle ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al policlinico di Tor Vergata. Le condizioni dei due uomini non sono state dichiarate critiche e fortunatamente nessun altro tra i presenti è rimasto coinvolto.

Cause dell’agguato

Sebbene le indagini siano ancora in corso, una prima ipotesi degli investigatori suggerisce che la sparatoria possa essere scaturita da un alterco avvenuto durante la festa. Al momento non sono emersi dettagli su eventuali precedenti tra le vittime e gli aggressori. Gli investigatori stanno vagliando ogni indizio per comprendere se esiste un collegamento diretto tra l'aggressione e possibili contrasti sorti nel corso della serata.

Il clima nel quartiere

L'episodio ha lasciato sgomento il quartiere di Tor Bella Monaca, già teatro in passato di episodi simili. La comunità locale si trova nuovamente a fare i conti con il timore della violenza urbana che sembra non voler dare tregua ai suoi abitanti. Le istituzioni promettono massimo impegno per garantire la sicurezza nell'area e rassicurare i residenti.

