Roma-Spezia 2-1, giallorossi in Europa League

(Adnkronos) – La Roma batte lo Spezia 2-1 in rimonta nel match valido per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2022-2023. I giallorossi chiudono al sesto posto con 63 punti e si qualificano per la prossima Europa League. Lo Spezia, con 31 punti, è terz'ultimo con il Verona, sconfitto 3-1 in casa del Milan. Servirà lo spareggio per decretare la squadra che scenderà in Serie B con Sampdoria e Cremonese. All'Olimpico, lo Spezia va in vantaggio al 6' con Nikolau. La Roma pareggia al 43' con Zalewski e firma il 2-1 al 91' con il rigore trasformato da Dybala. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata