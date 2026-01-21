Sono partiti alle 9 di oggi, 21 gennaio 2026, i controlli preventivi predisposti dalla Questura di Roma in vista di Roma-VfB Stoccarda, match internazionale di UEFA Europa League in programma domani, 22 gennaio, allo stadio Olimpico.

Le verifiche hanno interessato centro storico, aeroporti, stazioni ferroviarie e barriere autostradali d’accesso alla città, con l’obiettivo dichiarato di prevenire criticità di ordine pubblico già prima dell’arrivo dei gruppi organizzati.

Roma-Stoccarda, controlli ai caselli: prima l’arrivo dei tifosi non “a rischio”

Secondo la ricostruzione ufficiale, un primo pullman con tifoseria non segnalata è stato intercettato intorno alle 11, dopo i controlli di rito è stato indirizzato verso la struttura alberghiera di riferimento. Un passaggio che spiega il senso operativo del dispositivo: scaglionare gli arrivi, identificare i gruppi e indirizzarli lungo percorsi controllati, riducendo margini di frizione con altre tifoserie e con la città.

Roma-Stoccarda, sette pullman fermati a Roma Nord: identificazioni con Polizia Scientifica

Poco dopo, intorno alle 11:30, il focus si è spostato sulla barriera autostradale di Roma Nord, dove sono stati intercettati sette pullman con a bordo la componente della tifoseria tedesca indicata come "a rischio". Tutti i supporters sono stati sottoposti a procedure di identificazione complete, con il supporto della Polizia Scientifica.

In parallelo, gli operatori hanno verificato la disponibilità dei biglietti per l’accesso allo stadio Olimpico, in particolare per il settore ospiti, e hanno censito le strutture ricettive dove i tifosi alloggeranno nelle prossime ore, anche per pianificare controlli mirati e pattugliamenti dedicati. Tifosi tedeschi scortati dalla Polizia

Roma-Stoccarda, bonifica delle stive: tolte bottiglie di vetro e consegnate aste metalliche

Il punto più delicato emerge dagli accertamenti sui mezzi: le stive dei pullman sono state controllate e bonificate. L’attività ha permesso di sottrarre alla disponibilità dei tifosi decine di bottiglie di vetro vuote. Nel corso degli stessi controlli, all’interno della stiva di uno dei pullman sono state rinvenute alcune aste metalliche, consegnate dai supporters al personale delle Forze di polizia.

Elementi che, in un contesto da partita europea, possono trasformarsi facilmente in oggetti atti a offendere, e che spiegano il livello di attenzione applicato già ai varchi d'ingresso della Capitale.

Roma-Stoccarda, controlli fino alla notte e “continuità” nel match day

Il dispositivo non si esaurisce con i filtri di oggi. La Questura ha indicato che i controlli proseguiranno in modo serrato per tutta la giornata e fino alla notte, per poi proseguire domani, nel giorno della partita, con la stessa logica di continuità fino alla notte che porta al 23 gennaio.

In campo non ci sono solo verifiche ai varchi: il modello è quello del monitoraggio costante, con pattuglie e presidi in aree sensibili, percorsi di avvicinamento allo stadio, luoghi di permanenza dei tifosi e snodi del trasporto.

Roma-Stoccarda, attenzione anche sulla tifoseria romanista e sui luoghi di ritrovo

Un’ulteriore linea del piano riguarda il monitoraggio della tifoseria giallorossa, con attenzione dedicata ai luoghi abituali di aggregazione. È un passaggio che fotografa l’approccio adottato per le gare internazionali: il rischio non è solo l’arrivo degli ospiti, ma l’eventuale contatto in città o nei pressi dello stadio con gruppi locali. Da qui la scelta di agire in anticipo, separare i flussi, verificare titoli d’ingresso, tracciare gli spostamenti e ridurre occasioni di tensione.