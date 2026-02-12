Roma, stop agevolazioni su ZTL e strisce blu: Legambiente sostiene le misure su elettriche e mild hybrid

Roma mette mano a due leve decisive della mobilità urbana: l’accesso al centro storico e la gestione della sosta tariffata. Sui provvedimenti in arrivo dal Campidoglio, che prevedono lo stop all’ingresso gratuito in ZTL per le auto elettriche e il pagamento della sosta sulle strisce blu per i veicoli mild hybrid, arriva il pieno sostegno di Legambiente, che definisce le misure “sacrosante” e sollecita un percorso progressivo ancora più ampio.

Legambiente e i provvedimenti su ZTL e sosta: “misure sacrosante che aspettavamo”

L’associazione ambientalista accoglie con favore la decisione di intervenire sulle gratuità, motivate dall’aumento significativo di vetture elettriche e ibride in circolazione e dagli effetti indiretti su traffico e disponibilità di parcheggi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Eliminare le gratuità per la sosta sulle strisce blu alle vetture ibride e l’ingresso in ZTL delle auto elettriche sono provvedimenti sacrosanti che sosteniamo e sosterremo con forza”, afferma Roberto Scacchi, responsabile nazionale mobilità e presidente regionale di Legambiente, richiamando la necessità di riallineare Roma a prassi già applicate in molte città.

Sosta a pagamento per mild hybrid: rotazione degli stalli e fine della “deregulation”

Nel merito, Legambiente sottolinea come la diffusione di modelli mild hybrid abbia prodotto, di fatto, una situazione di accesso agevolato alla sosta tariffata in ogni quadrante cittadino, anche in aree ad alta pressione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La natura tecnica di queste vetture, osserva l’associazione, non consente una trazione integralmente elettrica in ambito urbano: il motore a combustione resta centrale, con un supporto elettrico considerato limitato. Da qui la richiesta di ripristinare una regola semplice: sulle strisce blu paga chi sosta, perché la funzione principale non è “premiare” un tipo di alimentazione, ma garantire ricambio e reperibilità dei posti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Accesso in ZTL per le elettriche: sostenibilità e congestione non coincidono

Sul fronte ZTL, Legambiente evidenzia un concetto chiave: zero emissioni allo scarico non significa zero impatto sulla congestione. Se gli ingressi aumentano, cresce la pressione su strade e stalli, con effetti che incidono sulla vivibilità del centro storico. Per questo l’associazione considera legittimo superare l’accesso totalmente libero, soprattutto in un’area delicata come quella centrale.

In questa lettura, la regolazione dell’accesso diventa uno strumento di governo dei flussi, non un arretramento delle politiche ambientali.

Le richieste aggiuntive: stop deroghe nelle domeniche ecologiche e revisione degli sconti

Il sostegno ai provvedimenti si accompagna a una proposta di ampliamento graduale: prevedere progressivamente il pagamento della sosta anche per altre tipologie ibride e, in prospettiva, rivedere ulteriormente le deroghe nelle aree più sensibili, a partire da ZTL e centro storico.

Legambiente chiede inoltre una stretta nelle domeniche ecologiche, evitando che passino ibride ed elettriche negli orari di limitazione, perché la percezione attuale, secondo Scacchi, è quella di giornate “con un po’ di auto in meno ma sempre troppe”.

Altro punto: superare un sistema di scontistica giudicato irrazionale, che finirebbe per premiare la sosta lunga e ridurre il ricambio, scoraggiando l’uso del trasporto pubblico e dei parcheggi di scambio.

Conseguenze attese: più posti disponibili e regole più leggibili

Nel dibattito cittadino, queste misure incidono su abitudini consolidate: parcheggio in centro e accessi semplificati. L’obiettivo dichiarato, sostenuto da Legambiente, è rendere più efficace la rotazione degli stalli, ridurre la convenienza della sosta lunga e contenere i flussi privati nelle aree più congestionate. La partita, ora, è operativa: definire tempi, perimetri e controlli, comunicando in modo chiaro cosa cambia per residenti, lavoratori e visitatori.