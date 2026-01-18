Roma, stop ai pulmini per disabili: famiglie senza trasporto chiedono di ripristinare il servizio

Da inizio gennaio il servizio di mobilità dedicato alle persone con disabilità cambia volto: resta la possibilità di usufruire del trasporto individuale o autogestito, ma viene eliminata l’opzione “collettiva” con pulmini, finora scelta da molte famiglie per la stabilità delle corse e la gestione di situazioni delicate. La decisione, adottata con determinazione dirigenziale degli uffici comunali competenti sul tema trasporti, sta generando criticità segnalate da cittadini e rappresentanti delle consulte municipali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, stop ai pulmini per disabili: cosa cambia davvero nel servizio

Il sistema, regolato da un avviso pubblico che consente l'accesso a diverse modalità di trasporto, prevedeva un'alternativa che per molti utenti non era un "plus", ma la condizione necessaria per mantenere autonomia e continuità: il pulmino condiviso, con tratte programmate e personale abituato a rapportarsi con persone fragili. Nel 2026, questa modalità risulta eliminata. Rimangono quindi il trasporto individuale, spesso svolto tramite taxi o mezzi dedicati, e l'autogestito, affidato a singoli o cooperative in forme diverse.

Roma, stop ai pulmini per disabili: l’allarme della Consulta del II Municipio

A sintetizzare l’impatto sociale del provvedimento è Alberto Belloni, presidente della Consulta per la disabilità del II Municipio e genitore caregiver. La platea più colpita, spiega, è quella delle persone con disabilità intellettiva: cittadini che hanno bisogno di routine stabili e che proprio grazie a un trasporto “riconoscibile” riescono a frequentare terapie, corsi, attività sportive e percorsi di socializzazione. Secondo Belloni si parla di circa 200 utenti che utilizzavano i pulmini e che oggi, in molti casi, non trovano risposte altrettanto efficaci nelle opzioni rimaste. Il punto non è solo logistico: ogni cambio improvviso può tradursi in regressioni, rinunce, isolamento.

Roma, stop ai pulmini per disabili: taxi non disponibili e attese lunghe

Le famiglie raccontano una quotidianità fatta di telefonate a vuoto, soprattutto nelle ore mattutine, quando la domanda di taxi cresce e la finestra per raggiungere centri diurni, strutture riabilitative o palestre è stretta. In altri casi il mezzo arriva dopo molto tempo, rendendo impossibile rispettare appuntamenti fissati da mesi. C’è poi il tema dell’accessibilità: non tutti i veicoli consentono la salita con carrozzine, e l’incertezza sul tipo di auto in arrivo aggiunge ulteriore tensione a giornate già complesse. Il risultato concreto, segnalato più volte, è che alcune persone con disabilità sono rimaste a casa, senza riuscire a raggiungere la destinazione prevista.

Roma, stop ai pulmini per disabili: la denuncia della CUB Trasporti

Sulle segnalazioni raccolte interviene Antonio Amoroso, segretario nazionale della CUB Trasporti, che parla di tagli che finiscono per colpire chi ha meno alternative. L’obiezione è netta: un servizio del genere non è assimilabile a una normale scelta di mobilità, perché riguarda cittadini che rischiano di essere esclusi da percorsi fondamentali per benessere, autonomia e partecipazione alla vita cittadina. La questione assume anche un profilo di responsabilità pubblica: l’accessibilità non è un “corredo” delle politiche urbane, ma una misura di civiltà amministrativa che dovrebbe reggere anche quando cambiano i modelli organizzativi.

Roma, stop ai pulmini per disabili: la risposta del Campidoglio e l’impegno sull’osservatorio

A rassicurare le famiglie interviene Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale. La motivazione indicata è economica e di platea: il trasporto collettivo, spiega, avrebbe avuto un costo paragonabile a quello individuale che serve circa 1.500 persone, rendendo necessaria una rimodulazione per ampliare il numero dei beneficiari e rendere più sostenibile l'impianto complessivo. Ma Zannola ammette i disservizi: riferisce di poche corse non effettuate, aggiungendo che anche una sola corsa saltata, su un servizio così sensibile, è comunque troppo.

Roma, stop ai pulmini per disabili: “a breve tornano operative le cooperative”

Il passaggio più atteso è quello operativo: Zannola assicura che a breve torneranno pienamente operative le cooperative che in precedenza gestivano quel tipo di trasporto, con un conseguente aumento della disponibilità di mezzi e una riduzione dei casi di mancata presa in carico. In parallelo, viene annunciata la creazione di un osservatorio con famiglie e consulte, con l’obiettivo di monitorare gli effetti dei cambiamenti, raccogliere dati sui disservizi e correggere rapidamente ciò che non funziona.

Roma, stop ai pulmini per disabili: il nodo politico e amministrativo che riguarda tutta la città

Il tema, oltre la contingenza, chiama in causa il metodo: quando si interviene su servizi essenziali, la transizione deve essere accompagnata da verifiche preventive, ascolto delle rappresentanze e soluzioni “ponte” che evitino vuoti. In gioco non c’è solo l’efficienza del trasporto, ma l’effettiva possibilità, per molte persone con disabilità, di vivere la città senza essere costrette a dipendere da emergenze familiari o rinunce. Ora la verifica promessa dal Campidoglio, con il ritorno delle cooperative e l’osservatorio, diventa il banco di prova: il ripristino di continuità e affidabilità dirà se la rimodulazione potrà davvero allargare i diritti senza lasciare nessuno indietro.