Roma, stretta della Municipale: multe e daspo per chi non rispetta i monumenti

A Roma il decoro urbano resta una priorità per le autorità. In questi giorni di festa, con l’Epifania a chiudere il lungo ponte natalizio, gli agenti della Polizia Municipale del I Gruppo Centro hanno intensificato i controlli nelle aree più sensibili del centro storico. Il bilancio? Oltre cento multe per violazioni al Regolamento di polizia urbana, quattro daspo urbani e più di 600 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada.

Multe per chi bivacca e mangia sui monumenti della Capitale

Tra le sanzioni più frequenti, quelle nei confronti di chi è stato sorpreso a mangiare o bivaccare sui gradini di monumenti e fontane. Una pratica vietata dal regolamento comunale, che mira a preservare il patrimonio artistico di Roma. Le pattuglie hanno concentrato la loro attenzione su piazze iconiche come Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona e Campo de’ Fiori, dove ogni giorno transitano migliaia di turisti.

Nonostante i cartelli di divieto e le campagne di sensibilizzazione, il fenomeno di chi consuma cibo seduto sui monumenti resta una criticità. Le multe — che possono arrivare fino a 400 euro — non sono solo un deterrente economico, ma un modo per ribadire l’importanza del rispetto per il patrimonio artistico della città eterna.

Daspo urbano per chi disturba e bivacca

Non solo monumenti, però. La Municipale ha anche intensificato i controlli sulla movida e sugli atteggiamenti che mettono a rischio la sicurezza e il decoro. Quattro persone sono state raggiunte da un daspo urbano, l’ordine di allontanamento temporaneo dalla zona del centro storico. Si tratta di soggetti già identificati in passato per episodi di disturbo ai passanti, richieste moleste di elemosina o bivacco in aree pubbliche.

In particolare, le pattuglie si sono concentrate su zone come Monti, Trastevere, San Lorenzo, Piazza Bologna e Ponte Milvio, aree note per la movida serale. L’obiettivo: garantire sicurezza e ordine in quartieri che, soprattutto nei weekend, diventano meta di centinaia di giovani.

Controlli nei mini market e sugli ambulanti

La Municipale ha poi puntato l’attenzione sui mini market che continuano a restare aperti oltre l’orario consentito. Dieci titolari di esercizi commerciali sono stati multati per violazione dell’ordinanza comunale che impone la chiusura alle 22. L’obiettivo è contrastare la vendita di alcolici fuori orario, uno dei fattori che alimenta comportamenti incivili nelle ore notturne.

I controlli hanno riguardato anche i venditori ambulanti, spesso protagonisti di episodi di abusivismo commerciale nei pressi delle principali attrazioni turistiche. Le multe per chi espone merce senza autorizzazione o vende prodotti contraffatti si inseriscono nel più ampio sforzo di tutelare il commercio legale e il decoro urbano.

Oltre 600 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada

Accanto ai controlli sul decoro, gli agenti della Municipale hanno anche intensificato le verifiche sugli automobilisti. Più di 600 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della strada, con particolare attenzione alle nuove norme. Tra le violazioni più frequenti, l’uso del telefonino alla guida, la doppia sosta e l’eccesso di velocità.

Le nuove norme prevedono multe salate e la sospensione della patente per chi viene sorpreso a usare lo smartphone al volante. Una pratica pericolosa che, secondo le statistiche, è tra le principali cause di incidenti stradali. Gli agenti hanno anche verificato il rispetto dei limiti di velocità e la corretta sosta dei veicoli, in particolare nelle aree centrali dove il traffico congestionato e le soste selvagge sono una costante.

Il commento delle istituzioni

Le operazioni della Municipale si inseriscono in una più ampia strategia di tutela del decoro urbano, fortemente voluta dal sindaco Roberto Gualtieri. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza, soprattutto nelle zone a maggiore concentrazione turistica. La tutela del decoro urbano resta uno degli impegni più complessi per Roma. La città eterna, con le sue piazze e i suoi monumenti, è uno dei luoghi più visitati al mondo, ma anche uno dei più difficili da gestire in termini di ordine pubblico.

Dalle fontane monumentali ai gradini di Trinità dei Monti, passando per i marciapiedi del Pantheon e i vicoli di Campo de’ Fiori, la bellezza di Roma rischia di essere messa in secondo piano dall’incuria e dai comportamenti scorretti. I controlli della Polizia Municipale sono un segnale importante, ma resta fondamentale il contributo di tutti, cittadini e turisti, per fare di Roma una città rispettata e ammirata non solo per la sua storia, ma anche per il suo presente.