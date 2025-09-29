Roma, studenti occupano il Liceo Cavour: “blocchiamo la scuola per la Palestina”

Un’altra voce dal cuore di Roma
A due passi dal Colosseo, il fermento giovanile ha preso corpo al Liceo Cavour, riconosciuto come il più antico liceo scientifico d’Italia. La mobilitazione è scattata con le prime luci del giorno. Era appena l’alba quando il collettivo studentesco e i giovani di Osa hanno deciso di farsi sentire. Un gesto che ha reso la scuola un epicentro di discussioni e confronti sulla situazione in Palestina.
Una protesta che si espande
Non è solo una questione scolastica ma un atto di solidarietà internazionale: questo è quello che emerge chiaro dai cori lanciati a gran voce e dalle bandiere della Palestina sventolate con determinazione all’ingresso dell’istituto. “Cavour occupato: blocchiamo la scuola per la Palestina”, recitava lo striscione srotolato sul portone principale, simbolo di una lotta che va oltre le mura scolastiche.
L’onda lunga delle occupazioni
Solo ieri era stato il turno del Rossellini. Le proteste si susseguono con un ritmo incalzante, coinvolgendo vari istituti della Capitale e portando all’attenzione pubblica le istanze dei giovani. Queste occupazioni non sono azioni isolate ma parte di un movimento più ampio che cerca di sensibilizzare su temi globali attraverso azioni locali.
La risposta delle autorità
Mentre gli studenti continuano a mantenere il controllo della scuola, le autorità competenti sono chiamate a gestire situazioni complesse. Il dialogo tra istituzioni e ragazzi diventa quindi essenziale per cercare soluzioni condivise e evitare tensioni ulteriori.
Un futuro tutto da scrivere
L’occupazione del Cavour è solo uno dei tanti capitoli nel libro delle proteste studentesche italiane. Mentre gli studenti cercano di far sentire la loro voce su questioni globali dalla capitale italiana, resta da vedere quale impatto avranno queste azioni nel lungo periodo.