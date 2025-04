Roma, supermercati e centri commerciali aperti il 25 Aprile: guida completa

Il 25 Aprile è una data di grande importanza storica per l’Italia: si celebra la Liberazione, un momento di riflessione e memoria, ma anche un giorno in cui la routine quotidiana può subire qualche variazione a causa delle chiusure festive. Tuttavia, non tutti i supermercati e i centri commerciali rimarranno con le serrande abbassate. Se vi trovate a Roma e avete bisogno di fare qualche acquisto, ecco una guida completa per sapere dove potete recarvi.

Supermercati aperti e relativi orari

Molti supermercati non si fermano nemmeno nelle giornate particolari. Per esempio, Lidl ha fatto sapere che la maggior parte dei suoi negozi a Roma osserverà l’orario tra le 8 e le 21:30. Una buona notizia per chi ama acquistare prodotti freschi o cibi pronti, specie se si ha intenzione di organizzare un pranzo speciale per onorare la Festa della Liberazione.

Conad e Decò invece, resteranno aperti solo in mattinata, rispettivamente dalle 8:30 alle 13, per chi magari preferisce fare piccoli acquisti nell’arco della giornata. Al contrario, Coop ha scelto di non aprire.

Spostandoci su altri marchi, i supermercati Pam, Pim, Carrefour ed Esselunga seguiranno i loro normali orari di apertura. Quindi, se vi trovate nei paraggi, potreste anche considerare una visita, specialmente nei periodi di minore affluenza per evitare la ressa. MD ha optato per un’apertura straordinaria dalle 8:30 alle 20:30, permettendo così agli eventuali ritardatari di fare acquisti fino a sera.

Centri commerciali: shopping in libertà

Anche gli amanti dello shopping non resteranno delusi. Se cercate abiti, elettronica o un semplice caffè, numerosi centri commerciali resteranno aperti per l’intera giornata. Aura, situato in via di Valle Aurelia, accoglierà i visitatori con negozi aperti dalle 8 alle 21, mentre l’area food prolungherà l’apertura fino alle 23. Un’opzione interessante per chi ama cenare tardi.

Un altro punto di riferimento è il Castel Romano Outlet, aperto dalle 10 alle 21. Ideale per chi cerca firme a prezzi scontati. Spostandoci verso Euroma2, i negozi apriranno dalle 10 alle 21 e l’area food & beverage fino alle 22, anche se l’ipermercato resterà chiuso. Dietro questa decisione ci potrebbe essere la volontà di concedere ai dipendenti un giorno di riposo in più.

Attenzione però: il centro commerciale Parco Leonardo non rientra tra quelli aperti. Infine, chi si trova nei pressi del centro I Granai potrà fare shopping dalle 10 alle 20, mentre il Centro Commerciale Porta di Roma, offrirà un orario di apertura più esteso per negozi e ristoranti, dalle 10 fino alle 22. Un’ottima occasione per un’uscita serale all’insegna del relax.

Non dimentichiamoci del Dima Shopping, che da’ il benvenuto ai clienti dalle 7:30 alle 22 nel suo Carrefour; e del Centro Commerciale Est, con un menu di negozi aperti dalle 10 alle 21, e ristoranti aperti fino alle 23. Parlando di sconti, anche il Valmontone Outlet offre aperture generose fino alle 21, mentre si potrà godere di un pasto fino alle 23.

Ecco dunque, tutte le opzioni di cui potete approfittare per la vostra giornata di festa a Roma. Che sia un giorno di memoria collettiva o semplicemente di relax, sapere dove andare può rendere il 25 Aprile ancora più speciale.

