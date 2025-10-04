Roma, tafferugli dopo la manifestazione Pro Pal: 262 persone identificate e 12 fermati dalla polizia

La giornata di mobilitazione a Roma a sostegno della causa palestinese si è conclusa con momenti di forte tensione. Dopo lo scioglimento della manifestazione, un gruppo composto da alcune centinaia di persone, in gran parte con volto travisato e cappucci calati, ha tentato di muoversi verso il centro della città. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’intenzione di alcuni era quella di raggiungere obiettivi ritenuti sensibili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il movimento del gruppo non è passato inosservato e ha richiesto l’intervento immediato della polizia, già in assetto antisommossa per garantire la sicurezza durante il deflusso dei partecipanti.

Pro Pal Roma, tafferugli: identificate 262 persone, 12 fermati

Il primo fronte di contenimento si è formato tra piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza, dove le forze dell’ordine hanno intercettato il gruppo. Qui, i reparti della polizia hanno bloccato i manifestanti, impedendo che potessero raggiungere altre zone della città.

Complessivamente, 262 persone sono state fermate e identificate. Dopo i controlli, tutti sono stati rilasciati, ma la loro posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità individuali per reati quali danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli scontri e i danni registrati

La situazione è degenerata ulteriormente nelle fasi di deflusso. Alcuni gruppi di facinorosi, riconducibili alla frangia antagonista, hanno incendiato due autovetture e dato alle fiamme diversi cassonetti dei rifiuti lungo il percorso.

Sono stati inoltre lanciati oggetti e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con azioni di contenimento per riportare la situazione sotto controllo.

Il bilancio, al termine della giornata, è stato di 12 persone fermate, fotosegnalate e deferite all’autorità giudiziaria con le stesse ipotesi di reato già contestate agli altri identificati.

Le indagini della Digos

La Digos della Questura di Roma ha avviato gli approfondimenti investigativi. Gli agenti dispongono già di un ampio repertorio di immagini e filmati, raccolti sia durante la manifestazione sia nei momenti successivi ai disordini.

Il materiale sarà utilizzato per ricostruire con precisione i singoli episodi e attribuire le responsabilità, con la possibilità di ulteriori deferimenti nelle prossime settimane.

Sicurezza e ordine pubblico

La giornata romana si inserisce in un contesto di attenzione crescente per le manifestazioni pubbliche che, in alcuni casi, degenerano in episodi di violenza. Le forze dell’ordine avevano predisposto un piano di vigilanza già prima dell’inizio del corteo, prevedendo presidi fissi e mobili lungo le principali direttrici di accesso al centro.

Nonostante ciò, la coda della manifestazione ha confermato la difficoltà nel gestire gruppi organizzati, composti da elementi con atteggiamenti ostili e intenzionati a creare disordini.

Le autorità ribadiscono che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per individuare eventuali altri responsabili degli episodi che hanno causato danni materiali e turbative all’ordine pubblico.