Nella mattinata di oggi la Polizia Municipale del III gruppo ha provveduto a sgomberare un mercatino abusivo che da tempo occupava l’area compresa tra Largo Pugliese e via Ugo Ojetti, nel quartiere romano di Talenti.

Polizia Municipale sgombera mercatino abusivo a Talenti

Il mercatino, composto da banchi improvvisati, proponeva merce di vario genere, spesso di provenienza incerta, attirando l’attenzione non solo dei residenti ma anche di chi percorre quotidianamente quell’asse viario tra i più trafficati del quartiere.

L’intervento, richiesto a più riprese da residenti e rappresentanti istituzionali, ha posto fine a una situazione che negli ultimi mesi aveva generato malumori e segnalazioni legate al decoro urbano e alla sicurezza della zona. Sgombero mercatino Talenti

Soddisfazione per lo sgombero

A commentare l’operazione è arrivata una nota congiunta di tre esponenti di Fratelli d’Italia: Fabio Sabbatani Schiuma, dirigente nazionale del partito, Fabrizio Santinelli, consigliere del Municipio III, e Francesco Oliveti, dirigente romano. I tre, presenti sul posto al momento dello sgombero, hanno espresso “piena soddisfazione per l’intervento della Polizia Municipale”.

Secondo quanto dichiarato, nei giorni scorsi era stata protocollata una richiesta formale di intervento e presentata un'interrogazione al presidente del Municipio III per sollecitare la rimozione del mercatino. "Bene così", hanno commentato i rappresentanti di FdI, sottolineando il ruolo di stimolo svolto dal partito e la collaborazione con i cittadini che avevano segnalato la presenza del mercato abusivo.

Critiche al commercio abusivo

La nota diffusa dai tre esponenti politici sottolinea inoltre un aspetto rilevante: la vendita di prodotti di dubbia provenienza, che – a loro giudizio – rappresenta "un insulto per i commercianti che rispettano le regole e pagano regolarmente le tasse". La presenza del mercatino veniva infatti percepita come una forma di concorrenza sleale, capace di incidere negativamente sulle attività regolari della zona.

Oltre all'impatto economico, il tema del decoro urbano è stato posto in primo piano. La collocazione dei banchi, in un'area ad alta frequentazione, aveva suscitato lamentele anche in relazione alla sicurezza, con timori per possibili episodi di microcriminalità connessi alla presenza di merce non tracciata.

Il ringraziamento ai cittadini e la prosecuzione dell’impegno

Nel comunicato, Sabbatani Schiuma, Santinelli e Oliveti hanno voluto ringraziare i residenti per le segnalazioni ricevute, ma anche il coordinatore e il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio III per il sostegno all’iniziativa. L’episodio viene descritto come parte di un percorso più ampio che mira a difendere il rispetto delle regole e a contrastare l’abusivismo commerciale in diversi quartieri della Capitale.

Un fenomeno diffuso nella Capitale