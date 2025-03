Roma, tegola Dybala: l’esito degli esami strumentali

Per sognare un posto Champions, ora distante solo 4 punti, la Roma dovrà fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala. Il calciatore argentino, subentrato al 64′ di Roma – Cagliari, è uscito in lacrime dopo appena 11 minuti in seguito ad un colpo di tacco. Sottopostosi agli esami strumentali di rito, la Joya ha riportato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra: tradotto, circa un mese di stop.

Dybala non potrà ovviamente rispondere alla convocazione della nazionale argentina, ma non solo: salterà diversi match di Serie A, tra cui Lecce, Juventus ma soprattutto il derby, in cui è a forte rischio la sua presenza (e anche quella, sull’altra sponda del Tevere, di Castellanos, ndr).Vige la massima cautela: solo se Dybala darà le garanzie giuste, potrebbe tornare per Pasqua, nella partita casalinga contro il Verona.

Quello che è certo è che la Roma perde la Joya nel momento più ghiotto della stagione, e al suo posto giocherà Soulè. Sul fronte infortuni, brutte notizie anche da Rensch: per lui lesione all’adduttore sinistro, rimediato anche questo contro il Cagliari, quando, poichè i giallorossi avevano finito i cambi, non ha voluto lasciare la squadra in 10. Per lui lo stop è stimato di tre settimane, e potrebbe vedersi, almeno in panchina, al derby del 13 aprile.

© Riproduzione riservata