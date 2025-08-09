Roma, tentata rapina in un bar a Tor Bella Monaca: titolare gravemente ferito

L’assalto al bar di via Acquaroni

In una serata che sembrava come tante altre, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Tor Bella Monaca. Il bar "Bianco Notte", situato in via Acquaroni, è stato teatro di un'aggressione che ha lasciato il titolare e due suoi collaboratori gravemente feriti. Era una sera qualunque quando Kamruzzaman Ratan, il proprietario del locale, ha affrontato un momento drammatico, convinto inizialmente che l'arma puntata contro di lui fosse un semplice giocattolo.

L’incredulità si trasforma in tragedia

"Quella pistola è un giocattolo. Vai via o chiamo la polizia" aveva detto con sicurezza Ratan al suo aggressore. Le sue parole erano state un tentativo disperato di dissuadere l'uomo mascherato che gli ordinava di consegnare l'incasso della serata. Ma la risposta è stata immediata e feroce: tre spari secchi hanno fatto eco nel locale deserto, confermando drammaticamente che l'arma era tutt'altro che finta.

Le vittime e il contesto

Kamruzzaman Ratan, imprenditore quarantanovenne originario del Bangladesh, è noto nel quartiere per la sua attività instancabile e la dedizione al suo lavoro. Al momento dell'aggressione era in compagnia di due connazionali, anch'essi feriti nella sparatoria. Le condizioni del titolare sono apparse subito critiche: trasportato d'urgenza in ospedale, la sua prognosi rimane riservata.

I dettagli dell’indagine

L’aggressione ha scatenato una reazione immediata tra i residenti della zona, conosciuta purtroppo per episodi simili. La polizia è già al lavoro per rintracciare il colpevole che ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo gli spari. Gli investigatori sono impegnati a raccogliere testimonianze e prove utili per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

L’impatto sulla comunità locale

Questo evento ha lasciato il quartiere sotto shock, sollevando ancora una volta dubbi sulla sicurezza nella zona. I commercianti locali esprimono preoccupazione per l'aumento degli episodi di criminalità e chiedono maggiore protezione dalle autorità competenti. Intanto la comunità si stringe intorno a Ratan e alla sua famiglia in questo momento difficile, sperando in una sua pronta guarigione.

