Roma. Tentato omicidio per debito di 15 euro in viale Eritrea, 23enne romano accoltellato: fermato un coetaneo

Nel tardo pomeriggio del 1 dicembre viale Eritrea, zona commerciale e molto frequentata del quadrante nord della Capitale, è diventato teatro di un grave episodio di violenza.

Un 23enne romano è stato raggiunto da più coltellate davanti a una barberia ed è stato soccorso dai Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea, che lo hanno trovato riverso a terra con ferite da arma da taglio al torace e nella zona lombare. Il giovane è stato trasportato dal 118 al Policlinico Umberto I dove i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni.

Le lesioni non sono state fatali solo grazie alla reazione istintiva del ragazzo, che sarebbe riuscito a deviare un fendente diretto al petto, finito poi all’altezza dell’ascella.

Viale Eritrea, 23enne accoltellato per un debito di 15 euro

Dopo il primo intervento sanitario, i Carabinieri hanno raccolto la denuncia della vittima e iniziato a mettere in fila gli elementi utili a chiarire l’origine del gesto. Secondo quanto emerso, la vicenda avrebbe il proprio innesco in un contrasto di natura economica legato a un importo minimo, 15 euro. Una cifra modesta, che però sarebbe bastata a trasformare un diverbio in un episodio di estrema violenza.

Il 23enne romano, nel pomeriggio, si sarebbe recato presso la barberia dove lavorava il coetaneo egiziano che oggi risulta gravemente indiziato. Lì avrebbe chiesto un taglio di capelli gratuito come forma di compensazione per un debito aperto: il giovane egiziano, infatti, avrebbe dovuto restituirgli i 15 euro relativi a una corsa in taxi condivisa pochi giorni prima e pagata interamente dal ragazzo romano.

Stando alle prime testimonianze, fra cui quelle di chi era presente nel negozio, il diverbio sul mancato rimborso sarebbe stato inizialmente riportato a toni più bassi. La discussione sarebbe sembrata rientrare, al punto che la situazione appariva sotto controllo. Ma, dopo qualche minuto, all’esterno della barberia si sarebbe consumata la parte più violenta dell’episodio.

Tentato omicidio a viale Eritrea, il presunto aggressore colpisce e fugge

Secondo la ricostruzione investigativa, una volta fuori dal locale l’indagato avrebbe incrociato di nuovo il 23enne romano e lo avrebbe colpito con un’arma da taglio, raggiungendolo con più fendenti al busto e alla schiena. Poi si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti, lasciando il giovane ferito sull’asfalto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Proprio in quei momenti in viale Eritrea transitava una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di zona. I militari hanno notato il ragazzo a terra, hanno attivato i soccorsi e messo subito in sicurezza l’area, avviando contestualmente le prime attività di indagine: ascolto dei testimoni, acquisizione di elementi utili, raccolta delle prime indicazioni sul possibile autore.

La gravità del quadro, unita al fatto che si parla del reato di tentato omicidio, ha reso immediato il coinvolgimento della Procura della Repubblica di Roma, che ha seguito passo dopo passo lo sviluppo investigativo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fermato in via Curione al Tuscolano il 23enne egiziano indiziato per il ferimento

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea, condotte in modo serrato nei giorni successivi al ferimento, hanno consentito di risalire all’identità del presunto aggressore. Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori è stato ritenuto sufficiente dalla Procura per emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico del 23enne egiziano, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 5 dicembre in via Curione, nel quartiere Tuscolano, dove il giovane è stato rintracciato. Nel corso della perquisizione personale a suo carico, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche lo smartphone della vittima, scomparso dal luogo del ferimento in viale Eritrea nello stesso pomeriggio del 1 dicembre.

Il dispositivo rappresenta un ulteriore elemento che potrà essere valutato dagli inquirenti e potenzialmente analizzato anche dal punto di vista informatico, alla ricerca di messaggi, contatti o riferimenti utili a ricostruire con maggiore completezza il rapporto fra i due giovani e i momenti immediatamente precedenti e successivi all’aggressione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dal ferimento al carcere di Rebibbia: il ruolo di Procura e Carabinieri

Dopo l’esecuzione del fermo, il 23enne egiziano è stato condotto nel carcere di Rebibbia, dove il provvedimento è stato sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria e successivamente convalidato. Il magistrato ha disposto per lui la permanenza in istituto penitenziario, ritenendo adeguata la misura in questa fase del procedimento.

Il lavoro congiunto fra Procura di Roma e Carabinieri, dalla gestione immediata dell’emergenza in strada fino all’individuazione del presunto responsabile, si è sviluppato in pochi giorni, in un contesto urbano densamente abitato e attraversato da un flusso costante di residenti e passanti. L’episodio rimette al centro il tema della violenza legata a motivi banali, che può nascere da piccoli contrasti personali e degenerare rapidamente in gesti potenzialmente fatali.

Allo stesso tempo, la tempestività dei soccorsi e l’intervento immediato dei militari hanno avuto un ruolo fondamentale per salvare la vita del giovane romano, che rimane comunque segnato da quanto accaduto, sia sul piano fisico che sul piano psicologico.

Tentato omicidio in viale Eritrea: quadro probatorio e presunzione di innocenza

Sul fronte giudiziario, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. La stessa nota diffusa sottolinea che il 23enne egiziano, pur essendo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Saranno gli accertamenti successivi, le testimonianze, le immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza e le analisi tecniche sui reperti sequestrati, a partire dallo smartphone della vittima, a fornire ulteriori elementi al pubblico ministero e al giudice.

Nei prossimi mesi saranno decisive anche le dichiarazioni di chi ha assistito alla lite iniziale in barberia e a quanto sarebbe avvenuto davanti al locale. Il quadro che emerge, per ora, è quello di un rapporto fra conoscenti deteriorato da un piccolo debito economico, sfociato in un fatto di sangue che ha trasformato una richiesta di rimborso in un caso di tentato omicidio su cui la magistratura romana è chiamata a fare piena luce.