Roma Termini, maxi operazione contro microcriminalità e degrado: elicottero, reparti speciali e unità cinofile in azione

Una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio è in corso nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, uno dei principali snodi della Capitale. L’intervento, coordinato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, è orientato al contrasto della microcriminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Roma Termini, l’operazione straordinaria per alzare la soglia di sicurezza nello snodo centrale

Il messaggio è chiaro: presidio visibile, controlli capillari, interventi integrati su più fronti. L’area di Termini concentra flussi continui di residenti, pendolari e turisti, con picchi nelle ore di punta e una pressione quotidiana che rende questo quadrante particolarmente esposto a borseggi, ricettazione, spaccio al minuto e situazioni di degrado.

Proprio per questo le attività puntano a interrompere dinamiche consolidate e a ridurre gli spazi di manovra per chi vive di reati predatori o di illegalità diffusa, lavorando anche sulla “cornice” urbana: decoro, controlli amministrativi, presidio sanitario e assistenza sociale.

Roma Termini, reparti d’eccellenza dei Carabinieri: Tuscania, cinofili e supporto dall’alto

L’imponente dispositivo vede l’impiego di assetti specializzati e rinforzi messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma. Accanto ai militari delle Compagnie territoriali operano uomini e mezzi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, reparti addestrati a interventi ad alta intensità e a servizi di controllo in contesti complessi.

A completare il quadro, unità cinofile dedicate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti e un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, in sorvolo per offrire supporto aereo e capacità di osservazione dall’alto.

La presenza dell’elicottero non è solo scenografica: consente di seguire spostamenti rapidi, monitorare zone di affollamento, indicare vie di fuga e coordinare pattuglie a terra con una visione complessiva dell’area. In un quadrante come Termini, dove i percorsi pedonali si intrecciano con quelli stradali e con una fitta rete di accessi, la lettura immediata del territorio diventa un fattore determinante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma Termini, anche la Guardia di Finanza in prima linea con i Baschi Verdi

All’operazione partecipano attivamente anche i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma che, anche tramite l’impiego dei “Baschi Verdi”, affiancano i Carabinieri nelle attività di controllo per gli ambiti di specifica competenza.

Il coinvolgimento delle Fiamme Gialle rafforza l’approccio integrato: oltre alla presenza sul territorio, entrano in gioco verifiche mirate che possono intercettare circuiti di illegalità collegati a traffici, irregolarità economiche e fenomeni che, in aree ad alta frequentazione, spesso si alimentano a vicenda.

Roma Termini, piazza dei Cinquecento e il quadrilatero sotto osservazione: identificazioni e controlli sull’immigrazione

Il cuore dei controlli è piazza dei Cinquecento, con particolare attenzione all’area dei portici e al quadrilatero delimitato da via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola. In questi punti, teatro quotidiano di passaggi e attese, i militari stanno procedendo all’identificazione di soggetti ritenuti di interesse operativo e al controllo della posizione sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari.

L’attività si svolge con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, un passaggio che evidenzia la natura coordinata dell’operazione: verificare documenti, accertare eventuali irregolarità, ricostruire generalità e percorsi, in modo da intervenire non solo sul singolo episodio ma anche sulle condizioni che favoriscono reati di strada e marginalità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma Termini, verifiche su locali ed esercizi: in campo NAS e NIL per igiene e lavoro

Parallelamente ai controlli su strada, personale specializzato del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) sta eseguendo accertamenti amministrativi presso gli esercizi pubblici della zona. L’obiettivo è verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle posizioni lavorative.

In un’area ad alta densità di attività commerciali, i controlli su autorizzazioni, sicurezza, condizioni dei locali e rapporti di lavoro hanno un duplice valore: tutelano consumatori e lavoratori e, nello stesso tempo, possono far emergere situazioni borderline che diventano terreno fertile per sfruttamento e illegalità.

Il presidio istituzionale, in questo senso, si traduce in un’azione che non riguarda soltanto la sicurezza percepita, ma anche il rispetto delle regole che garantiscono qualità e legalità dell’offerta commerciale.

Roma Termini, posti di blocco e controlli alla circolazione sulle arterie attorno alla stazione

Lungo le principali arterie stradali che circondano lo scalo ferroviario sono attivi numerosi posti di controllo alla circolazione. È un tassello essenziale: blocchi e verifiche consentono di intercettare spostamenti sospetti, veicoli collegati a reati predatori, eventuali violazioni e, in generale, di rendere più difficile l’allontanamento rapido dopo un’azione illecita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In aree come Termini, la rapidità è spesso un alleato dei malintenzionati; ridurre quella rapidità significa aumentare la capacità di risposta delle forze dell’ordine.

Roma Termini, decoro urbano e fragilità: AMA, Sala Operativa Sociale e 118 nel dispositivo

L’operazione prevede anche un livello “civile” di intervento, fondamentale per evitare che il controllo resti un fatto episodico. Il dispositivo è integrato da personale AMA impegnato in pulizia e sanificazione dei luoghi oggetto di sgomberi e interventi. Accanto ad AMA opera la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, pronta a fornire supporto e assistenza a persone in stato di necessità, con l’obiettivo di intercettare fragilità e bisogni immediati. È presente anche il 118, per garantire un presidio sanitario in caso di emergenze.

Questa componente indica una linea di lavoro sempre più adottata nelle aree sensibili: sicurezza, decoro e assistenza procedono insieme. Perché il degrado non è soltanto un problema estetico, e l’emarginazione non si risolve con un controllo documentale. Intervenire significa anche creare condizioni minime di vivibilità, prevenire situazioni di rischio sanitario e offrire alternative a chi vive in strada.

Roma Termini, il piano sui punti sensibili della Capitale e l’effetto su cittadini e turisti

L’attività rientra in un più ampio piano di potenziamento dei controlli nelle aree considerate sensibili della Capitale, con l’intento di incrementare la percezione di sicurezza di cittadini e visitatori. Termini è un biglietto da visita per Roma: chi arriva in treno o in autobus spesso passa da qui, e la qualità dell’accoglienza dipende anche dalla capacità di garantire regole, ordine e servizi funzionanti.

Il risultato dell’operazione sarà misurabile con i numeri di identificazioni, verifiche, eventuali sequestri o contestazioni amministrative, ma anche con un elemento meno quantificabile: la sensazione, per chi attraversa piazza dei Cinquecento e le vie limitrofe, di poter camminare con maggiore serenità.

È un obiettivo dichiarato e, nello stesso tempo, un banco di prova che richiede continuità, perché in un’area ad altissima frequenza la pressione dell’illegalità tende a ripresentarsi appena l’attenzione cala. In queste ore, invece, l’attenzione è massima, e Roma Termini è sotto presidio.