Roma Termini, maxi operazione contro microcriminalità e degrado: elicottero, reparti speciali e unità cinofile in azione

Una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio è in corso nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, uno dei principali snodi della Capitale. L’intervento, coordinato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, è orientato al contrasto della microcriminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Roma Termini, l’operazione straordinaria per alzare la soglia di sicurezza nello snodo centrale
Il messaggio è chiaro: presidio visibile, controlli capillari, interventi integrati su più fronti. L’area di Termini concentra flussi continui di residenti, pendolari e turisti, con picchi nelle ore di punta e una pressione quotidiana che rende questo quadrante particolarmente esposto a borseggi, ricettazione, spaccio al minuto e situazioni di degrado.
Proprio per questo le attività puntano a interrompere dinamiche consolidate e a ridurre gli spazi di manovra per chi vive di reati predatori o di illegalità diffusa, lavorando anche sulla “cornice” urbana: decoro, controlli amministrativi, presidio sanitario e assistenza sociale.
Roma Termini, reparti d’eccellenza dei Carabinieri: Tuscania, cinofili e supporto dall’alto
L’imponente dispositivo vede l’impiego di assetti specializzati e rinforzi messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma. Accanto ai militari delle Compagnie territoriali operano uomini e mezzi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, reparti addestrati a interventi ad alta intensità e a servizi di controllo in contesti complessi.
A completare il quadro, unità cinofile dedicate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti e un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, in sorvolo per offrire supporto aereo e capacità di osservazione dall’alto.
La presenza dell’elicottero non è solo scenografica: consente di seguire spostamenti rapidi, monitorare zone di affollamento, indicare vie di fuga e coordinare pattuglie a terra con una visione complessiva dell’area. In un quadrante come Termini, dove i percorsi pedonali si intrecciano con quelli stradali e con una fitta rete di accessi, la lettura immediata del territorio diventa un fattore determinante.
Roma Termini, anche la Guardia di Finanza in prima linea con i Baschi Verdi
All’operazione partecipano attivamente anche i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma che, anche tramite l’impiego dei “Baschi Verdi”, affiancano i Carabinieri nelle attività di controllo per gli ambiti di specifica competenza.
Il coinvolgimento delle Fiamme Gialle rafforza l’approccio integrato: oltre alla presenza sul territorio, entrano in gioco verifiche mirate che possono intercettare circuiti di illegalità collegati a traffici, irregolarità economiche e fenomeni che, in aree ad alta frequentazione, spesso si alimentano a vicenda.
Roma Termini, piazza dei Cinquecento e il quadrilatero sotto osservazione: identificazioni e controlli sull’immigrazione
Il cuore dei controlli è piazza dei Cinquecento, con particolare attenzione all’area dei portici e al quadrilatero delimitato da via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola. In questi punti, teatro quotidiano di passaggi e attese, i militari stanno procedendo all’identificazione di soggetti ritenuti di interesse operativo e al controllo della posizione sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari.
L’attività si svolge con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, un passaggio che evidenzia la natura coordinata dell’operazione: verificare documenti, accertare eventuali irregolarità, ricostruire generalità e percorsi, in modo da intervenire non solo sul singolo episodio ma anche sulle condizioni che favoriscono reati di strada e marginalità.
Roma Termini, verifiche su locali ed esercizi: in campo NAS e NIL per igiene e lavoro
Parallelamente ai controlli su strada, personale specializzato del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) sta eseguendo accertamenti amministrativi presso gli esercizi pubblici della zona. L’obiettivo è verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle posizioni lavorative.
In un’area ad alta densità di attività commerciali, i controlli su autorizzazioni, sicurezza, condizioni dei locali e rapporti di lavoro hanno un duplice valore: tutelano consumatori e lavoratori e, nello stesso tempo, possono far emergere situazioni borderline che diventano terreno fertile per sfruttamento e illegalità.
Il presidio istituzionale, in questo senso, si traduce in un’azione che non riguarda soltanto la sicurezza percepita, ma anche il rispetto delle regole che garantiscono qualità e legalità dell’offerta commerciale.
Roma Termini, posti di blocco e controlli alla circolazione sulle arterie attorno alla stazione
Lungo le principali arterie stradali che circondano lo scalo ferroviario sono attivi numerosi posti di controllo alla circolazione. È un tassello essenziale: blocchi e verifiche consentono di intercettare spostamenti sospetti, veicoli collegati a reati predatori, eventuali violazioni e, in generale, di rendere più difficile l’allontanamento rapido dopo un’azione illecita.
In aree come Termini, la rapidità è spesso un alleato dei malintenzionati; ridurre quella rapidità significa aumentare la capacità di risposta delle forze dell’ordine.
Roma Termini, decoro urbano e fragilità: AMA, Sala Operativa Sociale e 118 nel dispositivo
L’operazione prevede anche un livello “civile” di intervento, fondamentale per evitare che il controllo resti un fatto episodico. Il dispositivo è integrato da personale AMA impegnato in pulizia e sanificazione dei luoghi oggetto di sgomberi e interventi. Accanto ad AMA opera la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, pronta a fornire supporto e assistenza a persone in stato di necessità, con l’obiettivo di intercettare fragilità e bisogni immediati. È presente anche il 118, per garantire un presidio sanitario in caso di emergenze.
Questa componente indica una linea di lavoro sempre più adottata nelle aree sensibili: sicurezza, decoro e assistenza procedono insieme. Perché il degrado non è soltanto un problema estetico, e l’emarginazione non si risolve con un controllo documentale. Intervenire significa anche creare condizioni minime di vivibilità, prevenire situazioni di rischio sanitario e offrire alternative a chi vive in strada.
Roma Termini, il piano sui punti sensibili della Capitale e l’effetto su cittadini e turisti
L’attività rientra in un più ampio piano di potenziamento dei controlli nelle aree considerate sensibili della Capitale, con l’intento di incrementare la percezione di sicurezza di cittadini e visitatori. Termini è un biglietto da visita per Roma: chi arriva in treno o in autobus spesso passa da qui, e la qualità dell’accoglienza dipende anche dalla capacità di garantire regole, ordine e servizi funzionanti.
Il risultato dell’operazione sarà misurabile con i numeri di identificazioni, verifiche, eventuali sequestri o contestazioni amministrative, ma anche con un elemento meno quantificabile: la sensazione, per chi attraversa piazza dei Cinquecento e le vie limitrofe, di poter camminare con maggiore serenità.
È un obiettivo dichiarato e, nello stesso tempo, un banco di prova che richiede continuità, perché in un’area ad altissima frequenza la pressione dell’illegalità tende a ripresentarsi appena l’attenzione cala. In queste ore, invece, l’attenzione è massima, e Roma Termini è sotto presidio.