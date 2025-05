Roma, terrore nel sabato sera: auto travolge tavoli di un ristorante

In una notte d’ordinaria quiete nel quartiere Trieste di Roma, un evento scioccante ha interrotto la tranquillità di una cena primaverile all’aperto. Un’anziana signora di 86 anni, alla guida della sua utilitaria, ha travolto i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, causando almeno cinque feriti. Nonostante l’incidente, fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La tragedia sfiorata

Verso le 22 di sabato, i tavoli del ristorante erano naturalmente pieni di clienti, godendo della vivacità tipica del fine settimana. Nessuno avrebbe potuto immaginare che la quieta serata si sarebbe trasformata in un incubo. La signora alla guida dell'auto, apparsa visibilmente smarrita e sotto choc ai primi soccorritori, ha involontariamente causato momenti di terrore e panico.

Le cause dell'incidente rimangono al momento sconosciute. Alcuni testimoni riferiscono che l'auto dell'anziana signora è salita improvvisamente sul marciapiede, investendo diversi tavoli del ristorante prima di fermare la sua folle corsa.

Vivi per miracolo

Una giovane donna incinta di 8 mesi, presente al ristorante con il marito e un bambino molto piccolo, ha commentato in lacrime: “Siamo vivi per miracolo”. Per una fortuita coincidenza, si trovavano seduti a un tavolo adiacente a quello investito dall’auto dell’anziana signora. Da quanto emerso, il veicolo ha oltrepassato a tutta velocità un marciapiede rialzato che, presumibilmente, avrebbe potuto ridurre la sua corsa, prevenendo così esiti ancor più gravi.

