Roma, Testaccio in lutto: addio a Marcello, fioraio dell’anima del quartiere

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno tra i vicoli di Testaccio: Marcello Collalti, l'amato fioraio di Piazza Santa Maria Liberatrice, si è spento all'età di 80 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tangibile non solo tra gli amici più stretti ma nell'intera comunità che per decenni è stata illuminata dal suo sorriso e dalle sue parole gentili.

Il chiosco di fiori di Marcello, un simbolo di Testaccio

Il chiosco di Marcello non era solo un luogo dove acquistare fiori. Per molti era un rifugio sicuro in momenti di gioia e anche di tristezza. Le saracinesche adesso abbassate raccontano una storia fatta di colori e profumi che hanno accompagnato le giornate degli abitanti del rione. Un vero e proprio simbolo del quartiere che ora si ritrova a dover affrontare la sua assenza.

I messaggi del quartiere

Sui social media e sulle saracinesche chiuse sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio. Frasi semplici ma intense che testimoniano quanto Marcello fosse amato. "Un cuore puro", ha scritto qualcuno con affetto sincero, mentre altri ricordano il suo modo unico di rendere speciale ogni giornata con un sorriso o una parola gentile.

L’ultimo saluto nella chiesa Santa Maria Liberatrice

I funerali avranno luogo venerdì alle 11 nella chiesa Santa Maria Liberatrice. Sarà l'occasione per molti di poter dare l'ultimo saluto a una figura che ha saputo segnare profondamente la vita del quartiere. Un momento per stringersi insieme in ricordo di chi ha dato tanto senza chiedere nulla in cambio.