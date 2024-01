Roma, tifosi vip con Mourinho: dalla rabbia di Ghini allo sconcerto di Antonio Giuliani

(Adnkronos) – L'esonero di José Mourinho da tecnico della Roma scuote anche il mondo dello spettacolo. Sono infatti molti gli attori, i registi e i tifosi vip di fede giallorossa che hanno appreso con sconcerto la notizia, arrivata oggi come un vero fulmine a ciel sereno. E quasi tutti si schierano dalla parte dello Special One. ''Provo rabbia e dispiacere perché ormai la Roma è diventata come una stazione di posta, ci sono allenatori e calciatori che vengono qui, guadagnano un bel po' di soldi e poi vanno via o vengono mandati via. Qualcuno una risposta ce la dovrà dare'', dice Massimo Ghini all'Adnkronos. ''Mi sto letteralmente stancando di questa squadra che non fa altro che prendere allenatori e mandarli via. Soprattutto in un momento così difficile per la squadra – sottolinea l'attore – la nostra è la presidenza dei 'muti', cioè di quelli che non parlano mai, che non dicono mai niente''. Per Ghini ''quando avvengono queste cose sicuramente c’è un cattivissimo rapporto tra lo spogliatoio e l'allenatore, questo è poco ma sicuro. Sicuramente Mourinho avrà sbagliato, ma tanto non ci spiegheranno niente, ci sarà il solito mutismo dei Friedkin, che potrebbe essere il titolo di un romanzo alla Sherlock Holmes. E' chiaro, le cose non stavano andando bene ma noi veniamo da due stagioni in cui siamo arrivati alla finale dell'Europa League, dove c'hanno letteralmente rubato la partita. Ma abbiamo vinto una coppa (la Conference League, ndr)''. ''Sono molto dispiaciuto, non si manda via così repentinamente un allenatore del genere senza neanche fargli finire il suo contratto che scadeva a giugno. Sono rimasti tutti sconcertati. E questa è la prima volta che non è uscita una sola notizia dagli spogliatoi della Roma''. Così il comico Antonio Giuliani all'Adnkronos, commentando l'esonero dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. "Me lo sentivo che stava per succedere qualcosa perché era un mese che Mourinho cercava di rassicurare i tifosi della Roma – spiega l'attore – era da un po' di tempo che circolavano voci sul fatto che a Mourinho a giugno non gli avrebbero rinnovato il contratto. Lui continuava a smentire ma si capiva che prima o poi se ne sarebbe andato''. "I tifosi romanisti lo amavano molto – continua Giuliani – quasi tutti sono arrabbiatissimi, basta sentire le radio romane sportive per capire lo stato d'animo dei tifosi della Roma. Sicuramente a breve ci sarà un summit a Trigoria. Io credo che se si manda via così repentinamente uno come Mourinho, l'allenatore che ha vinto di più in assoluto nella storia del calcio mondiale, deve essere successo sicuramente qualcosa di grosso, per me ci deve essere stata una discussione con la società''. "Ho sentito la conferenza stampa di Daniele (De Rossi, ndr) – prosegue il comico – sono molto contento per lui, si sta assumendo una grossa responsabilità anche perché è la prima volta che allena in serie A. E' stato messo anche un po' come parafulmine perché nessuno fischierebbe mai De Rossi, Daniele è un pezzo della storia della Roma''. "Ora attendiamo tutti la conferenza stampa di Mourinho, anche per capire che cosa è successo. Sicuramente le cose per la Roma andavano male, non si possono perdere tutte quelle partite, ma per me – ribadisce – la società doveva farlo arrivare almeno fino a giugno, anche per salvaguardare De Rossi'', conclude l'attore. "Mourinho è un allenatore vincente, secondo me meritava di terminare l'anno perché ci ha abituati a grandi sorprese proprio in dirittura d'arrivo, in momenti decisivi delle stagioni calcistiche". Non ha dubbi il regista Massimiliano Bruno, grande tifoso della Roma. "Lui è un uomo delle semifinali, delle finali, per il bene della Roma valeva la pena di provare a fargli provare a vincere l'ennesima Coppa", aggiunge il regista romano di 'Non ci resta che il crimine'. Nell'apprendere la notizia che il nuovo ct indicato dalla società è l'ex campione romanista Daniele De Rossi, Bruno è però contento: "E' un amico, a cui auguro il meglio e spero che faccia bene perché oltre ad essere stato un calciatore campione del mondo, è anche un tecnico preparato e un uomo stimato nell'ambiente. Conoscendolo, immagino che lui stia realizzando un sogno incredibile, allenare la sua Roma". "Sono senza parole, sto guardando la tv ma non si capisce bene cosa sia successo. "Sono senza parole, sto guardando la tv ma non si capisce bene cosa sia successo. Girava già il nome di De Rossi perciò già era nell'aria che qualcosa stava per succedere ma bisogna vedere cosa c'è nella testa della dirigenze e della proprietà'', afferma l'attore Maurizio Mattioli. ''Forse una scossa serviva, ma più che tecnica, societaria – continua l'attore – perché Mourinho non si discute, è il numero 1, ma non so cosa sia successo. Dalla scalata al quarto posto ora ci troviamo al nono posto ed è una cosa che i tifosi della Roma non meritano. Per arrivare a questo punto qualcuno deve sicuramente aver commesso degli errori, ma deve essere la società a spiegarci cosa è successo'', conclude.

