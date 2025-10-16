Roma, topi nella scuola dell’infanzia all’Aurelio: chiusa la mensa, protestano i genitori

Un controllo della Asl ha portato alla chiusura immediata della mensa nella scuola dell’infanzia “Vittorio Alfieri” all’Aurelio, nel XIII Municipio, dopo il rinvenimento di tracce di roditori nei locali cucina. La notizia ha provocato allarme tra i genitori, che denunciano disservizi cronici nella refezione scolastica e chiedono interventi urgenti. Nel frattempo, i bambini pranzano con panini e lunch box distribuiti sui banchi, mentre proseguono le operazioni di derattizzazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Topi nella scuola all’Aurelio: cosa è accaduto durante i controlli

Lunedì 13 ottobre la Asl ha effettuato un sopralluogo nei locali della scuola “Vittorio Alfieri” in Largo San Pio V. Gli ispettori hanno riscontrato segni evidenti della presenza di topi, ritenuti incompatibili con la prosecuzione del servizio mensa. Per questo hanno disposto l’immediata chiusura della cucina e del refettorio, avviando contemporaneamente la derattizzazione.

La ditta appaltatrice, incaricata della ristorazione, ha comunicato che nei giorni successivi sono previste anche sanificazioni straordinarie per riportare gli ambienti in condizioni idonee.

Pasti freddi al posto della mensa: la soluzione provvisoria

Con la cucina interdetta, l’amministrazione ha deciso di garantire comunque il servizio di refezione con modalità alternative. Nei giorni immediatamente successivi i bambini hanno ricevuto lunch box e panini freddi direttamente in classe, consumati sui banchi. Giovedì 16 ottobre dovrebbe essere servito un pasto caldo, sempre all’interno delle aule e non nel refettorio.

Una scelta dettata dall’urgenza, che però non convince le famiglie. Secondo diverse segnalazioni, alcuni alunni hanno ricevuto il pasto molto tardi, in certi casi dopo le 15, con forti disagi sia per i piccoli che per il personale.

Le famiglie in allarme: “Vogliamo sicurezza e trasparenza”

Il comitato dei genitori dell'Istituto comprensivo "Largo San Pio" ha diffuso un comunicato duro nei confronti di Municipio e Comune: «Da anni segnaliamo disservizi legati alla mensa, alla scarsa igiene e al ritiro poco frequente dei rifiuti. La scoperta dei topi conferma le nostre preoccupazioni».

Le famiglie chiedono ora garanzie immediate: standard igienici adeguati, la pubblicazione del verbale Asl e un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. «La salute dei nostri figli viene prima di tutto – ribadiscono i genitori –. Non possiamo accettare che mentre la scuola è aperta si svolgano in parallelo interventi di derattizzazione».

Aurelio, scuola sotto osservazione: le risposte delle istituzioni

Dal Municipio XIII è arrivata la conferma dell’avvio di un piano straordinario di bonifica. Il direttore dell’area socio-sanitaria ha rassicurato le famiglie sottolineando che il servizio di refezione sarà comunque garantito in sicurezza.

Resta però aperta la questione della fiducia: per molti genitori, i provvedimenti sono arrivati troppo tardi e rappresentano solo una toppa a una situazione già nota da tempo. La critica principale riguarda la gestione degli appalti e i controlli sulla ditta incaricata, ritenuti insufficienti a prevenire episodi di questo tipo.

Il nodo mense scolastiche a Roma

Il caso dell’Aurelio mette in evidenza un problema strutturale che riguarda l’intera città: la qualità e l’efficienza delle mense scolastiche. La presenza di topi in una scuola dell’infanzia non è solo un episodio isolato ma un campanello d’allarme sulle condizioni igienico-sanitarie di alcuni istituti e sulla necessità di controlli più frequenti e severi.

Le associazioni dei genitori, intanto, annunciano nuove iniziative per chiedere trasparenza sugli appalti e maggiori investimenti nella refezione scolastica. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’emergenza in un’occasione di cambiamento, per garantire ai bambini un servizio sicuro e dignitoso.