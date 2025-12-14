Roma Tor Bella Monaca, 4 arresti: 3 kg di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa

Roma torna a fare i conti con un fronte che non arretra: lo spaccio nei quartieri periferici. A Tor Bella Monaca i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione di arma clandestina e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di circa 3 chili di droga sequestrati (cocaina, crack e hashish), una pistola Beretta con matricola abrasa, 10 munizioni calibro 9×21, oltre 4.300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento e sostanza utilizzata per il taglio.

Tor Bella Monaca, blitz antidroga: cosa hanno trovato i Carabinieri

Gli interventi sono maturati dopo una serie di servizi mirati svolti negli ultimi giorni nel quartiere. La fotografia che emerge dai sequestri è quella di un'attività strutturata: quantità significative di stupefacente, soldi in contanti e strumenti tipici della preparazione delle dosi.

Oltre ai 3 kg complessivi, gli investigatori hanno recuperato anche 356 grammi di sostanza da taglio del tipo "mannitolo", cinque bilancini di precisione e vario materiale per taglio e confezionamento, elementi che – secondo l'impostazione accusatoria – delineano un quadro compatibile con la vendita al dettaglio.

Tor Bella Monaca, blitz antidroga: l’arresto del 28enne e la perquisizione in via Santa Maria Salina

Il primo arresto riguarda un 28enne romano, già noto per precedenti reati. I militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca lo hanno notato aggirarsi in tarda serata in via Santa Maria Salina, con un atteggiamento ritenuto sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Da lì la decisione di approfondire con una perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via: dentro casa sono stati rinvenuti ulteriori 2,2 kg di cocaina suddivisi in sette involucri, oltre alla pistola Beretta con matricola abrasa con 10 munizioni calibro 9×21 e 4.025 euro in contanti. Insieme alla droga, anche il “mannitolo”, i bilancini e altro materiale per la preparazione delle dosi.

Tor Bella Monaca, blitz antidroga: via Gabbiani e largo Ferruccio Mengaroni, altri tre arresti

Nella stessa fascia serale, l’attività si è spostata su altri punti del quartiere. In via Gabbiani è stato arrestato un 25enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine: durante il controllo è stato trovato in possesso di 108 grammi di crack suddivisi in 240 dosi e 6 grammi di hashish.

Sempre nel perimetro operativo, in largo Ferruccio Mengaroni, i Carabinieri hanno fermato un 22enne marocchino sorpreso – secondo quanto ricostruito – mentre cedeva dosi di cocaina a un giovane: l’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura. Un quarto arresto ha riguardato un 43enne romano, fermato ancora in via Gabbiani a bordo di un’auto a noleggio: addosso aveva 15 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi e 250 euro in contanti.

Tor Bella Monaca, blitz antidroga: motivazioni e ricadute di un’operazione nel quartiere

L’azione rientra nel dispositivo antidroga che il Comando Provinciale di Roma porta avanti con continuità nei territori dove la pressione dello spaccio resta alta. Sequestrare sostanza in quantità, denaro e strumenti di confezionamento significa provare a interrompere, almeno per un tratto, la catena che va dall’approvvigionamento alla piazza.

L’aspetto delle armi aggiunge un livello ulteriore di allarme investigativo: una pistola con matricola abrasa, insieme alle munizioni, richiama la necessità di contrastare non solo lo spaccio, ma anche la disponibilità di strumenti offensivi che possono alimentare episodi violenti o intimidazioni.

Tor Bella Monaca, blitz antidroga: convalide e garanzie, cosa prevede la legge

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Come previsto, gli indagati restano sottoposti alle garanzie dell’ordinamento: si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), le persone arrestate devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

Nel frattempo, l’operazione consegna numeri e dettagli che raccontano quanto sia ancora intenso il lavoro sul campo, nei controlli serali e nelle perquisizioni mirate, per colpire i canali dello spaccio a Tor Bella Monaca e nelle aree vicine.