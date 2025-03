Roma Tor Bella Monaca. Blitz della Polizia di Stato, cocaina e crack nascoste nel tronco di un albero: arrestati 6 spacciatori

Un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 70 dosi di cocaina e crack, pronte per essere smerciate al dettaglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Gli agenti del VI Distretto Casilino e della Sezione Volanti, nel corso di un blitz, sono riusciti a scoprire una serie di nascondigli usati dai pusher, tra cui una tana scavata nel tronco di un albero, che fungeva da deposito per la droga.

La scoperta è avvenuta durante un’azione di controllo straordinario del territorio, parte della strategia di sicurezza predisposta dalla Questura di Roma per garantire la legalità nelle periferie della capitale. Gli arresti sono scattati velocemente, coinvolgendo un 43enne romano già sottoposto a regime di arresti domiciliari e cinque pusher di origine nordafricana e romana, con età comprese tra i 19 e i 34 anni.

L’operazione ha preso avvio dalle indagini sulle dinamiche di smercio della droga, incentrate sul rifornimento e sul successivo scambio tra pusher e clienti. Gli agenti hanno identificato le modalità operative, che prevedevano l’uso di auto “vedette” per sorvegliare e proteggere lo scambio di sostanze stupefacenti, avvenuto sempre all’angolo della strada, sotto l’occhio vigile degli spacciatori. I nascondigli della droga si rivelano essere molto ben camuffati, sia tra sterpaglie e muretti rialzati, sia in un tronco d’albero scavato appositamente, facendo così sparire ogni traccia agli occhi dei passanti.

La Polizia ha fatto irruzione al momento giusto, arrestando i sospetti mentre stava avvenendo lo scambio tra pusher e cliente. Non è la prima volta che la zona di Tor Bella Monaca diventa oggetto di mirati interventi da parte delle forze dell’ordine: le operazioni nella zona sono parte di un piano più ampio volto a combattere il degrado e le attività illecite nelle periferie della capitale, che hanno visto un forte aumento di interventi da parte delle forze di polizia.

L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, e la Questura di Roma ha confermato l’intenzione di proseguire senza sosta nelle attività di controllo del territorio. La lotta contro la criminalità, in particolare il contrasto allo spaccio di droga, continua a essere una priorità per garantire sicurezza e legalità. Gli arrestati sono attualmente sotto indagine e, come previsto dalla legge, devono considerarsi innocenti fino a una condanna definitiva.

