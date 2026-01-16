Roma, Tor Bella Monaca: donna minaccia il suicidio con due coltelli in via Aspertini

Un intervento rapido, delicato e ad alta tensione ha evitato il peggio nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca sono intervenuti in un appartamento di via Amico Aspertini dopo una chiamata al 112 che segnalava un possibile gesto estremo da parte di una donna.

Tor Bella Monaca, l’allarme al 112 e l’arrivo dei Carabinieri in via Aspertini

Secondo quanto ricostruito, la richiesta di aiuto ha fatto scattare l'immediato intervento dei militari, arrivati in pochi minuti nell'abitazione indicata. Una volta entrati, si sono trovati davanti a una scena che non lasciava margini di esitazione: una donna di 61 anni, in forte agitazione, impugnava due coltelli e se li puntava alla gola, minacciando di togliersi la vita.

Tor Bella Monaca, la negoziazione: contatto empatico e sangue freddo

In quei momenti il tempo si misura in respiri, e ogni parola può fare la differenza. I Carabinieri hanno avviato una fase di negoziazione cercando di costruire un contatto empatico con la donna, mantenendo una distanza di sicurezza e provando a ridurre la tensione. L'obiettivo era semplice e urgente: farle abbassare le armi, guadagnare secondi preziosi e impedire che la situazione degenerasse.

Tor Bella Monaca, lo scatto decisivo: disarmata senza feriti

La svolta è arrivata durante un brevissimo attimo di distrazione. Uno dei militari, con un movimento fulmineo, è riuscito ad avvicinarsi e a disarmare la donna prima che potesse compiere l’estremo gesto. L’operazione si è chiusa senza conseguenze fisiche per lei e per gli operatori: nessuno ha riportato ferite, un dettaglio tutt’altro che scontato in un contesto così instabile.

Tor Bella Monaca, il trasferimento al Policlinico Tor Vergata in codice rosso

Subito dopo il disarmo, la 61enne è stata affidata al personale sanitario. È stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove sono stati avviati gli accertamenti e il supporto psichiatrico necessario. Un passaggio fondamentale: il salvataggio non finisce con l'intervento, ma prosegue con la presa in carico clinica e con un percorso adeguato di cura e assistenza.

Tor Bella Monaca, cosa resta: prevenzione e rete di intervento

L’episodio, gestito con professionalità dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, riporta al centro un tema spesso silenzioso: la fragilità può manifestarsi all’improvviso e richiede una risposta coordinata. In situazioni simili, chiedere aiuto in tempo è decisivo. In caso di emergenza, è sempre possibile contattare il 112 o il 118: ogni chiamata può attivare una catena di soccorso capace di evitare il peggio.