Roma. Tor Pignattara rischia di restare isolata: chiuse via degli Angeli e via di Porta Furba, crescono disagi e proteste dei residenti

Il tema del calendario, in casi come questi, non è un dettaglio: quando le strade restano chiuse senza una prospettiva chiara, cresce l’incertezza
Di Simone Fabi
Roma Tor Pignattara
Torpignattara rischia di restare “tagliata fuori” dal resto della città per la chiusura contemporanea di due arterie considerate fondamentali, via degli Angeli e via di Porta Furba. È l’allarme lanciato da Forza Italia Roma, che in una nota parla di disagi pesanti per residenti e attività commerciali e accusa Campidoglio e Municipio V di una gestione definita “grossolana”, priva di programmazione e poco trasparente verso chi vive il quartiere.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, l’accusa di Forza Italia: “Manca programmazione”

Secondo la capogruppo capitolina Rachele Mussolini, il segretario di Forza Italia nel V Municipio Michel Emi Maritato e il delegato municipale Alessio Grossi, la chiusura simultanea di strade chiave avrebbe prodotto un effetto domino sulla mobilità locale, con ripercussioni immediate sulla quotidianità: spostamenti più lunghi, accessi complicati, traffico deviato su vie secondarie e maggior difficoltà per chi deve raggiungere casa, lavoro, scuole o servizi.

Nella stessa nota, Forza Italia sostiene che la situazione sia aggravata dall’assenza di una pianificazione percepibile a livello centrale e municipale, oltre che da una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite ai cittadini.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, disagi per negozi e servizi: “Operatori economici penalizzati”

Il punto, evidenzia Forza Italia, riguarda anche l’impatto sul tessuto commerciale di Torpignattara. In un quartiere dove molte attività vivono di prossimità e passaggio, la riduzione dell’accessibilità può tradursi in meno clienti, consegne più complesse, forniture rallentate, difficoltà per chi lavora con appuntamenti e tempi stretti.

Le chiusure, sempre secondo la nota, rischiano di pesare soprattutto sulle piccole imprese, già esposte all’aumento dei costi e a margini sempre più ridotti. Il risultato, nella lettura del partito, è un territorio che si sente lasciato solo a gestire gli effetti dei cantieri, senza una regia che accompagni i cambiamenti.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, la richiesta al Campidoglio: cronoprogramma “serio e vincolante”

Il cuore dell’iniziativa politica è una richiesta precisa: la pubblicazione di un cronoprogramma “serio e vincolante” dei lavori. Forza Italia chiede che i tempi siano messi nero su bianco, con indicazione delle fasi, delle scadenze e delle eventuali modifiche, così da permettere a residenti e commercianti di organizzarsi. Il tema del calendario, in casi come questi, non è un dettaglio: quando le strade restano chiuse senza una prospettiva chiara, cresce l’incertezza e aumenta la distanza fra istituzioni e territorio.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, “confronto reale” e responsabilità politiche

Accanto al cronoprogramma, nella nota viene chiesto l’avvio di un confronto stabile con cittadini e operatori economici, non un passaggio formale. Forza Italia invoca tavoli, aggiornamenti periodici e canali informativi costanti, perché la gestione della viabilità incide sulla qualità della vita e sulla sicurezza, anche per quanto riguarda accessi di emergenza, percorsi alternativi e tenuta della rete stradale secondaria.

Infine, il partito chiede che Campidoglio e Municipio V “assumano ogni responsabilità politica del caso”, sostenendo che i residenti non possano restare “ostaggio” di ritardi e omissioni.

In attesa di eventuali repliche istituzionali sul merito dei cantieri e sulle motivazioni della chiusura simultanea delle due arterie, la presa di posizione di Forza Italia riporta Torpignattara al centro di una questione ricorrente: i lavori pubblici non si misurano solo con l’apertura di un cantiere, ma anche con il modo in cui si governa l’impatto sulla vita reale di un quartiere.

© Riproduzione riservata
 
I PIU' LETTI