Roma. Tor Pignattara rischia di restare isolata: chiuse via degli Angeli e via di Porta Furba, crescono disagi e proteste dei residenti

Torpignattara rischia di restare “tagliata fuori” dal resto della città per la chiusura contemporanea di due arterie considerate fondamentali, via degli Angeli e via di Porta Furba. È l’allarme lanciato da Forza Italia Roma, che in una nota parla di disagi pesanti per residenti e attività commerciali e accusa Campidoglio e Municipio V di una gestione definita “grossolana”, priva di programmazione e poco trasparente verso chi vive il quartiere.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, l’accusa di Forza Italia: “Manca programmazione”

Secondo la capogruppo capitolina Rachele Mussolini, il segretario di Forza Italia nel V Municipio Michel Emi Maritato e il delegato municipale Alessio Grossi, la chiusura simultanea di strade chiave avrebbe prodotto un effetto domino sulla mobilità locale, con ripercussioni immediate sulla quotidianità: spostamenti più lunghi, accessi complicati, traffico deviato su vie secondarie e maggior difficoltà per chi deve raggiungere casa, lavoro, scuole o servizi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nella stessa nota, Forza Italia sostiene che la situazione sia aggravata dall’assenza di una pianificazione percepibile a livello centrale e municipale, oltre che da una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite ai cittadini.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, disagi per negozi e servizi: “Operatori economici penalizzati”

Il punto, evidenzia Forza Italia, riguarda anche l’impatto sul tessuto commerciale di Torpignattara. In un quartiere dove molte attività vivono di prossimità e passaggio, la riduzione dell’accessibilità può tradursi in meno clienti, consegne più complesse, forniture rallentate, difficoltà per chi lavora con appuntamenti e tempi stretti.

Le chiusure, sempre secondo la nota, rischiano di pesare soprattutto sulle piccole imprese, già esposte all’aumento dei costi e a margini sempre più ridotti. Il risultato, nella lettura del partito, è un territorio che si sente lasciato solo a gestire gli effetti dei cantieri, senza una regia che accompagni i cambiamenti.

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, la richiesta al Campidoglio: cronoprogramma “serio e vincolante”

Il cuore dell’iniziativa politica è una richiesta precisa: la pubblicazione di un cronoprogramma “serio e vincolante” dei lavori. Forza Italia chiede che i tempi siano messi nero su bianco, con indicazione delle fasi, delle scadenze e delle eventuali modifiche, così da permettere a residenti e commercianti di organizzarsi. Il tema del calendario, in casi come questi, non è un dettaglio: quando le strade restano chiuse senza una prospettiva chiara, cresce l’incertezza e aumenta la distanza fra istituzioni e territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Torpignattara a rischio isolamento per i cantieri, “confronto reale” e responsabilità politiche

Accanto al cronoprogramma, nella nota viene chiesto l’avvio di un confronto stabile con cittadini e operatori economici, non un passaggio formale. Forza Italia invoca tavoli, aggiornamenti periodici e canali informativi costanti, perché la gestione della viabilità incide sulla qualità della vita e sulla sicurezza, anche per quanto riguarda accessi di emergenza, percorsi alternativi e tenuta della rete stradale secondaria.

Infine, il partito chiede che Campidoglio e Municipio V “assumano ogni responsabilità politica del caso”, sostenendo che i residenti non possano restare “ostaggio” di ritardi e omissioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In attesa di eventuali repliche istituzionali sul merito dei cantieri e sulle motivazioni della chiusura simultanea delle due arterie, la presa di posizione di Forza Italia riporta Torpignattara al centro di una questione ricorrente: i lavori pubblici non si misurano solo con l’apertura di un cantiere, ma anche con il modo in cui si governa l’impatto sulla vita reale di un quartiere.