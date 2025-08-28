Roma Tor Tre Teste: è uno stupratore seriale il 26enne gambiano. Due aggressioni in 48 ore

Un’ondata di violenza che scuote Nella periferia est della Capitale, in meno di due giorni, si consumano due feroci atti di violenza sessuale. Le prime luci dell’alba di domenica 24 agosto 2025, nel Parco di Tor Tre Teste, una donna di 60 anni viene aggredita, rapinata e violentata mentre porta a spasso il proprio cane: un incubo durato poco meno di dieci minuti, circa le 6 del mattino.

Violenza Tor Tre Teste: un’ondata di violenza che scuote la periferia est

Martedì 26 agosto, poco prima delle 4 del mattino, una seconda donna, 44 anni, attende un autobus in via Prenestina, Quarticciolo. L’uomo le chiede una sigaretta, ma invece di fermarsi lì, la trascina in un vicolo, sul cumulo di rifiuti, e la violenta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tra le due violenze passano meno di 48 ore, ma emerge un filo conduttore: lo stesso autore, lo stesso modus operandi, la stessa traiettoria criminale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalle telecamere al riconoscimento – le indagini che inchiodano l’uomo

La svolta nelle indagini arriva grazie al lavoro coordinato tra donne vittime, carabinieri e magistratura. Nel caso di Tor Tre Teste, le telecamere recuperano immagini utili; un giovane (maglietta nera, pantaloncini chiari, cappellino) viene immortalato mentre fugge con il telefono della vittima. I militari, grazie a quelle tracce visive e alla descrizione della vittima, rintracciano il sospettato alla stazione Termini.

Dentro l’auto dei carabinieri, i dettagli che emergono confermano l’amara verità: l’uomo confessa la violenza, motivando il gesto con uno stato alterato in seguito all’uso di crack acquistato poco prima nel Quarticciolo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La seconda vittima, ricoverata al Policlinico Gemelli, riconosce l’aggressore attraverso una foto: il cerchio dell’orrore si chiude.

Chi è l’arrestato: profilo e status socio-legale

L’uomo fermato è un gambiano di 26 anni, con status di protezione internazionale, in regola con il permesso di soggiorno, e anche regolare per quanto riguarda il lavoro (manovale con contratto). Al contrario di quanto riportato inizialmente da qualche fonte, non risulta irregolare sul territorio italiano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non è stato divulgato il suo nome, ma sui media viene indicato come Sheikh Hydara (Fonte Repubblica).

Due donne violate in meno di due giorni, entrambe isolate e vulnerabili all’alba, richiamano l’attenzione sul tema della sicurezza nelle periferie: aree verdi poco illuminate, spazi urbani isolati, fermate d’autobus poco presidiate. Il dramma non è solo personale o giudiziario: è una ferita collettiva che chiama in causa istituzioni, forze dell’ordine e comunità.

Il permesso di soggiorno e lo status legale dell’aggressore potrebbero finire al centro di polemiche politiche, ma la cronaca ricorda una verità fondamentale: la cittadinanza o lo status legale non giustificano i crimini. Il problema vero è investigare, prevenire, tutelare le vittime. In quella periferia si deve tornare a vivere in sicurezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata