Roma-Torino 0-1: super gol di Simeone, prima sconfitta per Gasperini

Roma-Torino passerà alla storia come la prima sconfitta, per giunta in casa, per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Dopo le due vittorie consecutive di agosto, non arriva la conferma per i giallorossi, che non hanno saputo creare grattacapi ai granata se non su palla inattiva. Un passo indietro che fa un certo rumore.

Roma-Torino: la cronaca del primo tempo

Gasperini per Roma-Torino modifica l'assetto iniziale rispetto agli stessi 11 visti ad agosto. Con difesa, mediana e fasce confermate (Wesley recuperato dopo l'acciacco patito con la nazionale brasiliana) viene varato l'attacco "leggero" con Soulé e Dybala più El Aynaoui dietro di loro ad agire tra le linee. Panchina per Ferguson e Dovbyk. Marco Baroni cerca la prima vittoria in campionato con il 3-4-3 e il tridente offensivo composto da Ngonge e Vlasic attorno a Simeone, preferito ad Adams come punta centrale.

Nella prima parte di gara argentini protagonisti da ambo le parti come riferimento della manovra, soprattutto con Simeone per i granata, ma le occasioni migliori arrivano dalle situazioni di palla inattiva. Al settimo Soulé conquista nello stretto una punizione interessante dai 20 metri ma Dybala calcia sulla barriera. Da corner Svliar smanaccia una palla insidiosa di Asllani, mentre sul primo palo Cristante gira alto di testa.

Alla mezz'ora la Roma prende in mano la partita anche a livello territoriale. Da calcio d'angolo Mancini di testa stavolta prende la porta ma è troppo debole per impensierire Israel, che blocca a terra. Ancora Soulé semina il panico dal limite e provoca una punizione insidiosa (con ammonizione di Ismajli): stessa sorte del connazionale, sulla barriera. Anche a un minuto dall'intervallo una palla inattiva per la Roma, con Hermoso che stacca di testa ma Israel blocca allo stesso modo. Si chiude il primo tempo con la squadra di casa che ha creato di più ma ad eccezione di situazioni statiche fatica a trovare la porta.

Capolavoro di Simeone, il Toro espugna Roma

Dopo l'intervallo Gasperini torna all'assetto solito: fuori Dybala ed El Aynaoui, dentro Ferguson e Baldanzi, al suo esordio stagionale. Quel piccolo slancio di fine primo tempo non si rinforza con la punta centrale e all'ora di gioco la Roma va sotto nel punteggio. Da un corner non gestito a dovere, Simeone sfugge a Kone e parte in contropiede, serve Ngonge che gestisce con difficoltà la ripartenza ma restituisce la palla al Cholito che risolve con una giornata da campione. Al limite dell'area riceve con mancino, si crea lo spazio col destro e poi calcia a giro dove Svilar in tuffo non riesce ad arrivare. Primo gol stagionale del Toro, Olimpico gelato e 1-0.

La Roma prova a darsi una scossa: tre minuti dopo Soulé prova col mancino a giro dal limite, che però si spegne sul fondo. Dopo una girandola di cambi il Torino va vicino al 2-0: Vlasic dal fondo mette in mezzo per Aboukhlal che, appena entrato al posto di Ngonge, impegna severamente Svilar sul primo palo. Dentro Pisilli, dentro El Shaarawy, ma è ancora Svilar a tenere in vita la Roma, stavolta su Vlasic su ripartenza granata (minuto 81).

Nel lunghissimo recupero concesso da Ayroldi arriva la pressione maggiore dei padroni di casa: al 91′ su corner Ferguson sul primo palo spizza per il secondo dove arriva Pisilli ma Israel si tuffa e la mette in angolo. Soulé in demi volée non trova il giro giusto da posizione angolata (93′) poi anche di testa non trova la porta (95′). Al volo El Shaarawy trova attento sempre Israel, poi il Torino amministra: esulta Marco Baroni, alla prima vittoria stagionale. Prima sconfitta invece per la Roma, che fa un passo indietro rispetto alle prime partite di agosto.