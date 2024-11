Roma-Torino 1-0: un guizzo di Dybala tiene a galla Juric

In una sfida delicata l’argentino approfitta di un errore difensivo. Roma torna alla vittoria in campionato dopo oltre un mese

Roma-Torino, crocevia della stagione giallorossa dopo la debacle di Firenze, consegna, nell’ultimo giorno utile, la prima (e unica) vittoria in campionato del mese di ottobre. Un’1-0 firmato Paulo Dybala che dà un po’ di ossigeno a Juric nonostante una prestazione ancora difficile.

Roma-Torino: la cronaca del primo tempo

Juric per questo Roma-Torino, in una partita delicatissima per il suo futuro in giallorosso e contro il suo passato, deve mettere in conto le assenze note di Hermoso (espulso a nella disastrosa trasferta di Firenze) e quelle dell’ultimo minuto di Dovbyk (febbricitante) e Pellegrini (problema al piede). Così il tecnico croato torna a schierare Angeliño braccetto di sinistra nella difesa a tre con Mancini (confermato sulla destra) e l’irremovibile Ndicka al centro. Mediana identica a quella vista con la Dinamo Kiev composta da Le Fée e Koné con esterni i fischiati Celik e Zalewski, attacco rivisitato con Pisilli e Baldanzi a supporto di Dybala, impiegato come “falso nueve”. Torna in panchina El Shaarawy. Il Toro di Vanoli, 4 punti avanti alla Roma, conferma 9/11 rispetto alla sfida con il Como e schiera un 3-5-2 con la coppia d’attacco confermata Sanabria-Adams.

L’inizio è di marca giallorossa a livello territoriale e di possesso: i primi 10 minuti sono una grande manovra (87% di possesso palla) senza però trovare il varco giusto. La mancanza di un riferimento fisso come Dovbyk si fa sentire. Il Torino attende nella metà campo pronto a ripartire ma quando ha il pallone tra i piedi subisce il gol che sblocca la partita. Angeliño sporca l’uscita dei granata sulla trequarti di sinistra, Linetty prova ad alleggerire il pallone vagante verso Milinkovic-Savic ma Dybala si avventa sul retropassaggio, aggira il portiere e calcia da posizione defilata. Nel tentativo disperato di salvare sulla linea Masina non ferma lo slancio ed entra in porta col pallone: Roma in vantaggio.

Il gol “stana” il Torino e la Roma ha qualche spazio in più, continuando con lo slancio emotivo del gol. Al 24’ prova Angeliño di contro balzo, Milinkovic-Savic smanaccia centralmente. Ancora Dybala sguscia in area ma, sbilanciato, manda a lato. A fine tempo la reazione granata con due occasioni da calcio piazzato. Al 35’, sugli sviluppi da corner la palla rimane in area e Maripan prova girare di testa il pallone: Svilar blocca in tuffo. Da punizione sulla trequarti Vojvoda prova sul secondo palo col piattone di destro mancando la porta. Così si chiude il primo tempo tra i timidi applausi dell’Olimpico: Roma avanti grazie al guizzo di Dybala senza però aver creato molto.

Si conclude il primo tempo, siamo avanti grazie al gol di Dybala.#RomaTorino 1-0 pic.twitter.com/XnGheV8fPg — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2024

Nella ripresa la Roma tiene il vantaggio

Dopo l’intervallo Vanoli cambia Gineitis con Njie, match-winner la scorsa giornata, ma non lo spartito. A minuto 52 la Roma trova il palo con Pisilli ma azione viziata dal fuorigioco di Angeliño in partenza. Poco dopo Le Fée dal limite col destro: tiro centrale e Milinkovic respinge come può. Altri due cambi per il Torino, mentre per la Roma entra Pellegrini per Pisilli. A metà ripresa il neoentrato Njie impegna Svilar con il destro, ma è l’unica vera opportunità per gli ospiti in momento di stanca della partita.

Nella girandola finale di cambi spazio anche per Shomurodov, che rileva Dybala al centro dell’attacco, e per il rientrante Stephan El Shaarawy, alla 300° partita in Serie A, al posto di Zalewski. Nel finale la Roma si difende in maniera ordinata dagli attacchi (non troppo) convinti dei granata e vince una partita delicata, che non cura tutti i mali di questo periodo ma un po’ di ossigeno sì.

Roma-Torino: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski (79’ El Shaarawy); Baldanzi (78’ Cristante), Pisilli (64’ Pellegrini); Dybala (78’ Shomurodov). All. Juric

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan (59’ Pedersen), Masina; Vojvoda (88’ Tameze), Gineitis (46’ Njie), Ricci (79’ Karamoh), Linetty, Lazaro; Sanabria (59’ Vlasic), Adams. All. Vanoli

Marcatori: 20’ Dybala

Ammoniti: 71’ Coco, 72’ Baldanzi, 86’ Masina, 92’ Pellegrini

Arbitro: Fabbri; Assistenti: Del Giovane, Di Iorio; Quarto Uomo: Tremolada; VAR: Mazzoleni; A-VAR: Abisso.

Recupero: 1’ primo tempo, 4’ secondo tempo