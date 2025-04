Roma, torna l’evento dedicato alla cura degli spazi pubblici: ecco quando

Sabato 10 maggio Roma si occuperà nuovamente della cura degli spazi pubblici. Torna infatti “Roma Cura Roma – Tutta mia la Città”, una manifestazione che, giunta alla sua quarta edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario della Capitale. L’iniziativa coinvolge tutti e quindici i municipi con azioni concrete: pulizia di strade e marciapiedi, riordino di piazze, manutenzione di parchi urbani e aiuole, raccolta di rifiuti nelle aree verdi.

Il tratto distintivo di “Roma Cura Roma” non sta soltanto nelle attività previste, ma nel modello partecipativo che la sorregge. L’evento si fonda su una rete ampia e variegata, composta da associazioni ambientaliste, volontari, comitati di quartiere, gruppi informali di residenti e realtà del terzo settore. Un’organizzazione leggera ma ben coordinata, che si affida anche al supporto delle strutture pubbliche, come AMA, il Dipartimento Tutela Ambientale, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Roma Capitale.

Non c’è un solo tipo di intervento previsto: l’evento è volutamente aperto e flessibile, e spetta a ogni gruppo o singolo cittadino scegliere il tipo di azione da proporre. Alcuni decidono di ripulire tratti di pista ciclabile o marciapiedi invasi da fogliame e rifiuti; altri preferiscono ripristinare aiuole trascurate o riverniciare panchine usurate. Non mancano gli interventi nei parchi, soprattutto nelle aree periferiche, dove spesso la manutenzione ordinaria fatica a tenere il passo con il degrado quotidiano. Tutte le attività saranno svolte in sicurezza e con la presenza – laddove necessaria – di personale delle strutture comunali incaricate.

Chiunque voglia contribuire può farlo registrandosi online. Sul portale dedicato è possibile indicare il luogo e il tipo di intervento che si intende proporre e richiedere eventualmente materiali specifici, oppure, in alternativa, iscriversi ad uno degli eventi già attivati da altri gruppi. Per chiarimenti o informazioni aggiuntive, è attiva anche la mail dell’Assessorato all’Ambiente: assessorato.ambiente@comune.roma.it

