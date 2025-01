Roma, torna “Viva la Befana” in Piazza San Pietro

La magia dell’Epifania torna a illuminare Roma con il tradizionale corteo storico-religioso, culturale e folcloristico “Viva la Befana”. Lunedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 10:00, Via della Conciliazione sarà il palcoscenico di un evento unico, che culminerà in Piazza San Pietro. Una celebrazione che unisce storia, folklore e un messaggio universale di solidarietà.

“Viva la Befana”, il comune di Amelia grande protagonista

Quest’anno, il comune umbro di Amelia sarà il fulcro della manifestazione, portando con sé un assaggio delle sue tradizioni millenarie. Carri allegorici riccamente decorati, sbandieratori, musici e gruppi folkloristici animeranno il corteo, regalando al pubblico uno spettacolo straordinario. I cittadini di Amelia, insieme alle loro associazioni, offriranno una finestra sulla storia e la cultura della loro terra, coinvolgendo grandi e piccini in un viaggio tra arte, colori e musiche tradizionali.

“Viva la Befana” non è solo una sfilata: è un inno alla varietà culturale e storica dell’Italia. Ogni anno, un comune diverso viene scelto come protagonista, dando vita a un viaggio simbolico tra le regioni italiane. Questo format celebra la ricchezza delle tradizioni locali, permettendo di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale del nostro Paese.

La manifestazione non si limita a celebrare la festa dell’Epifania, ma invita alla riflessione sui valori della solidarietà e della condivisione. Numerosi gruppi solidali provenienti da tutta Italia parteciperanno al corteo, testimoniando l’importanza di tendere una mano al prossimo. “Viva la Befana” si configura così come un evento che unisce divertimento e impegno civico.

Non sarebbe Epifania senza la Befana, e quest’anno avrà un volto nuovo, creato dall’associazione “La Sargiatella” di Mentana e dalla designer Luciana Vannozzi. Con un sorriso accogliente e un sacco pieno di dolci, la Befana incarnerà la gioia e la magia delle festività. La sua presenza sarà il momento clou per i bambini, che potranno vivere un’esperienza indimenticabile. Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria celebrazione: un’esperienza capace di incantare grandi e piccoli, unendo passato e presente in un’atmosfera di festa e condivisione.