Roma Torre Argentina, 80enne perde il controllo dell’auto: investiti 5 pedoni

Momenti di terrore a Torre Argentina a Roma. Nella giornata di ieri, 29 aprile, intorno alle 14.30 un 80enne alla guida di un’auto ha perso il controllo e ha investito 5 pedoni, abbattendo anche le recinzioni dell’aerea archeologica, in via Florida nei pressi di Torre Argentina.

Perde il controllo dell’auto e investe 5 pedoni

Secondo la ricostruzioni delle prime indagini, l’anziano intorno alle prime ore del pomeriggio si trovava alla guida della sua Mercedes, con cambio automatico, quando all’improvviso ha perso il controllo della vettura durante la manovra di retromarcia.

Dai primi rilievi dei caschi bianchi, l’80enne avrebbe spinto erroneamente il pedale dell’acceleratore mentre effettuava la manovra per accostarsi a bordo della strada. Un errore che l’avrebbe condotto dall’altra parte del marciapiede, dove transitavano alcuni pedoni.

Tuttavia, l’epilogo che poteva finire in tragedia, data l’affluenza con cui è frequentata la zona dell’area archeologica di Torre Argentina, si è concluso soltanto con qualche ferino non grave.

Infatti, quattro delle cinque persone colpite sono state trasportate in ospedale, dopo aver riportato lievi ferite. Cittadini tra i 30 e i 35 anni al quale è stato assegnato un codice giallo o azzurro. Nessuno attualmente risulta in gravi condizioni.

Oltre al conducente nell’auto era presente anche un passeggero: la moglie anch’essa di 80 anni. La donna mentre il marito stava parcheggiando avrebbe aperto lo sportello dell’auto. Quindi, mentre la vettura era in corsa, è caduta, trascinandosi per alcuni metri. Fortunatamente anche lei non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti più pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, oltre al 118. Tuttavia, sono ancora in corso gli accertamenti sui danni riportati nell’area e la ricostruzione delle dinamica.

