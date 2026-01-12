Roma Torresina, incendio sotto casa dell’ex: arrestato 37enne con taniche di benzina e volto coperto

Un incendio appiccato sotto il portone di casa dell’ex compagna, poi la fuga in auto e il tentativo di far perdere le proprie tracce. È lo scenario che ieri sera, intorno alle 19:30, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri in via del Podere Fiume, nel quadrante di Torresina – piccolo comprensorio del Municipio Roma XIV di Roma Capitale – dove un 37enne romano con precedenti è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e condotto nel carcere di Rebibbia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Torresina, incendio sotto casa dell’ex: cosa è accaduto in via del Podere Fiume

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, l’uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni volantini pubblicitari lasciati sotto il portone dell’abitazione della ex compagna. Le fiamme, innescate in un punto sensibile come un ingresso condominiale, hanno imposto un intervento immediato per evitare conseguenze peggiori e per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno avviato subito le ricerche in zona. L’uomo è stato rintracciato poco dopo a bordo della sua auto lungo la stessa via. Durante i controlli, i militari avrebbero trovato piccoli contenitori con benzina, un accendino e uno scaldacollo che, secondo gli accertamenti, sarebbe stato utilizzato per coprire il volto e rendere più difficile il riconoscimento.

Torresina, l’arresto dopo il rogo: taniche di benzina e oggetti per travisare il viso

Il materiale recuperato in auto ha rafforzato il quadro investigativo delineato nell’immediatezza. La presenza di benzina e di un innesco, insieme a un accessorio adatto a coprire il viso, è un elemento che per gli investigatori merita particolare attenzione perché richiama una condotta non estemporanea, ma coerente con un gesto intenzionale e con il tentativo di sottrarsi all’identificazione.

In queste situazioni il lavoro dei militari non si limita al fermo: si raccolgono riscontri, si mettono in sicurezza eventuali reperti utili e si procede con gli atti previsti, in modo da consegnare all’Autorità Giudiziaria un quadro chiaro e verificabile. La rapidità del rintraccio, avvenuto a poca distanza dal luogo dell’episodio, è stata determinante.

Atti persecutori e presunte intimidazioni: la denuncia dell’ex compagna e il quadro delle indagini

Dopo l'intervento, i Carabinieri hanno ascoltato la ex compagna, una 35enne romana. La donna, secondo quanto riferito, avrebbe parlato anche di condotte intimidatorie precedenti e ripetute, attribuite all'uomo. È un passaggio che pesa nella valutazione complessiva: non solo l'episodio del rogo, ma un contesto più ampio fatto di pressioni e paura che, se accertato, rientra nel perimetro degli atti persecutori.

Il reato contestato, infatti, riguarda comportamenti reiterati capaci di incidere sulla serenità e sulla libertà di chi li subisce, fino a costringere a cambiare abitudini di vita o a vivere in uno stato costante di allarme. L'incendio sotto il portone, in questo senso, assume un valore simbolico e concreto: colpisce un luogo che dovrebbe essere sicuro, la soglia di casa.

Sicurezza e tutela delle vittime: cosa comporta l’arresto e quali sono i prossimi passaggi

L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato al carcere di Rebibbia. Da qui si aprono i passaggi successivi: la convalida dell’arresto e le determinazioni del giudice sulle misure cautelari, valutando gravità dei fatti, eventuale reiterazione, rischio di avvicinamento alla vittima e ogni elemento raccolto dagli investigatori.

Sul piano cittadino, episodi simili riportano al centro un tema concreto: la protezione di chi denuncia e la necessità di intervenire presto, prima che le intimidazioni diventino escalation. Per chi vive situazioni di minacce o stalking, rivolgersi alle forze dell’ordine resta il primo passo, insieme ai centri antiviolenza presenti sul territorio, che possono offrire ascolto, supporto e orientamento legale.