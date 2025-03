Roma, toto allenatore per la prossima stagione: avanza Sarri?

Mentre la Roma si avvia verso il finale di stagione con la volontà di chiudere al meglio il campionato, i riflettori sono già puntati sul futuro della panchina giallorossa. Con l’addio (quasi) certo di Claudio Ranieri a fine stagione, la dirigenza è al lavoro per individuare il profilo giusto per guidare la squadra nel prossimo ciclo.

Il nome che nelle ultime settimane sta guadagnando sempre più credito è quello di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio, reduce dall’esperienza in biancoceleste interrotta lo scorso marzo, è attualmente senza squadra e rappresenta una delle opzioni più intriganti per il progetto tecnico romanista. Tuttavia, il suo passato recente sulla sponda opposta del Tevere rende la sua candidatura un argomento divisivo tra i tifosi.

Ciò che rende Sarri un profilo di spessore è la sua filosofia di gioco. L’allenatore toscano ha sempre puntato su un calcio offensivo, organizzato e basato sul possesso palla, caratteristiche che potrebbero sposarsi con la volontà della Roma di tornare protagonista in Italia e in Europa. Il tecnico, dopo l’addio alla Lazio, ha voglia di riscatto e potrebbe trovare nella Roma l’ambiente giusto per rilanciarsi.

Il suo passato recente con i biancocelesti, però, è un fattore da non sottovalutare. Se da un lato la Roma ha già dimostrato in passato di saper superare certe barriere (basti pensare a Pedro, passato direttamente dalla Lazio alla Roma con ottimi risultati), dall’altro l’allenatore è il volto principale di una squadra e il legame emotivo con i tifosi è cruciale. Accetterebbero i romanisti un ex tecnico della Lazio sulla loro panchina?

Nel ventaglio delle opzioni valutate dalla dirigenza giallorossa, ci sono anche altri nomi. Gian Piero Gasperini, ormai una certezza con l’Atalanta, potrebbe rappresentare un’opzione gradita per la capacità di lavorare sui giovani e dare un’identità precisa alla squadra. Tuttavia, le voci che lo vedono sempre più vicino alla Juventus potrebbero complicare l’affare.

Un altro nome che piace, ma che sembra destinato ad altre avventure, è Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico della Juventus è dato in orbita Milan per un clamoroso ritorno, rendendo difficile un suo approdo a Roma.

Un profilo più suggestivo, invece, è quello di Antonio Conte, da sempre apprezzato per la sua mentalità vincente e la capacità di costruire squadre solide e competitive. Tuttavia, le richieste economiche elevate e la necessità di un progetto tecnico di alto livello potrebbero rappresentare ostacoli insormontabili. Inoltre, il tecnico salentino è attualmente in forza al Napoli, e del suo futuro non si possono avere notizie certe ora, quando c’è in corso un campionato in corso con esito molto incerto.

